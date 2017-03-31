В ДНР и ЛНР обвинили силовиков в обстрелах из артиллерии и минометов

КИЕВ, 31 мар — РИА Новости Украина. Украинские силовики почти 60 раз за минувшие сутки нарушили режим прекращения огня в Донбассе, заявили в пятницу в Минобороны самопровозглашенной Донецкой народной республики.

"За прошедшие сутки ВС Украины 57 раз нарушили режим прекращения огня. Всего обстрелам со стороны ВСУ подверглись 23 населенных пункта республики", — заявил журналистам представитель Минобороны ДНР.

По данным ведомства, силовики вели огонь из тяжелой артиллерии, минометов, танков, зенитных установок, гранатометов и стрелкового оружия.

В свою очередь в пресс-службе Народной милиции ЛНР сообщили РИА Новости в пятницу, что силовики 13 раз за минувшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной республики.

"Украинские силовики за сутки 13 раз нарушили режим прекращения огня, применив артиллерию (калибра) 122 и 152 миллиметра, 120 и 82-миллиметровые минометы, БМП, ЗУ-23-2, РПГ, АГС, СПГ и стрелковое оружие", — заявили в пресс-службе.

По данным оборонного ведомства ЛНР, обстрелам подверглись позиции ополченцев в районах Калиново, Калиновки, Донецкого, Лозового.

Ранее в пятницу силовики заявили о 69 обстрелах их позиций в Донбассе за сутки.

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

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В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. СНБО 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта.