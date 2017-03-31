наверх
31.03.201722:05
Курсы валют НБУ
  • EUR28.96- 0.10
  • USD26.98- 0.06
Рубрики
Ещё
    Экономика

    Украинские предприятия в ДНР переориентируют на рынки сбыта РФ

    (обновлено: )34490
    И.о. министра промышленности и торговли ДНР Алексей Грановский сообщил, что сотрудники украинских промышленных предприятий, на которых введено внешнее управление, уже перешли на работу в ДНР.
    ДНР
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 31 мар — РИА Новости Украина. Украинские предприятия в самопровозглашенной Донецкой народной республике, на которых введено внешнее управление, переориентируют на рынки РФ, сообщил в пятницу журналистам и.о. министра промышленности и торговли ДНР Алексей Грановский.

    Потери Украины от национализации предприятий в ЛНР и ДНР. Инфографика
    РИА Новости Украина
    Потери Украины от "национализации" предприятий в ЛНР и ДНР

    "У ДНР есть большой опыт по переориентированию работы предприятий на рынок России. Как правило, все предприятия у нас с переизбытком мощности, и будем переизбыток направлять на рынки Российской Федерации, а это металлургия, машиностроение и рудники", — сказал Грановский.

    Он отметил, что все сотрудники украинских промышленных предприятий, на которых введено внешнее управление, уже перешли на работу в ДНР.

    "Созданы госпредприятия с одноименным названием. Например, государственное предприятие "Стирол". Как правило, люди переходят на работу в госпредприятия, потому что ГП является органом управления украинского предприятия. По всем госпредприятиям назначены директора, утверждены штатные расписания, проведена инвентаризация всех остатков на этих предприятиях", — добавил Грановский.

    Читайте также: Как Парасюк перегнул палку и подписал себе приговор. Все скандалы нардепа

    В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. Блокада привела к перебоям с поставками антрацита, из-за чего власти Украины были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.

    В свою очередь власти ДНР и ЛНР в ответ на транспортную блокаду ввели внешнее управление на предприятиях украинской юрисдикции в Донбассе.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Молоточек судьи
    Украина - РФ. Суд и дело на 3 миллиарда
    Обстрел консульства Польши в Луцке
    Обстрел консульства Польши в Луцке
    Василий Вакаров
    Неработающий реестр: скандал с подачей e-деклараций
    Под санкциями. Активы российских банков в Украине. Инфографика
    Уход российских банков из Украины