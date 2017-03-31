В ДНР обвинили ДТЭК в попытке саботажа

ДОНБАСС, 31 мар — РИА Новости Украина. Заявление энергетической компании ДТЭК, принадлежащей украинскому олигарху Ренату Ахметову, об опасности работы на предприятиях на подконтрольной самопровозглашенной ДНР территории необоснованны, заявили РИА Новости в Госгортехнадзоре ДНР.

Ранее в пресс-службе ДТЭК заявили о возможной опасности работы на предприятиях в самопровозглашенных ДНР и ЛНР, на которых было введено внешнее управление. В ДТЭК отметили, что не знают, будут ли в этих компаниях обеспечены безопасные условия труда, поэтому не рекомендовали "выходить на работу на предприятия, которые теперь управляются неизвестными лицами".

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"На всех предприятиях, находящихся на территории ДНР и поднадзорных государственному комитету горного и технического надзора, осуществляются функции государственного надзора в сфере охраны труда и промбезопасности, направленные на предупреждение производственного травматизма, обеспечение права работников на безопасный труд", — сообщили в Госгортехнадзоре.

В ведомстве добавили, что это касается также предприятий, на которых было введено внешнее управление, и назвали заявление ДТЭК "абсолютно необоснованным".

В штабе по контролю за введением внешнего управления на предприятиях самопровозглашенной ДНР считают, что подобные заявления — это попытка саботажа со стороны компании ДТЭК.

В конце декабря 2016 года бывшие участники военной операции в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск — Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Блокада привела к перебоям с поставками угля антрацитовой группы, который добывается на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. В связи с этим власти были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.

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С 1 марта было введено внешнее управление на всех украинских предприятиях, которые находятся на территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР, если эти предприятия не были там зарегистрированы. Такое решение было принято главами самопровозглашенных ЛДНР в ответ на транспортную блокаду Донбасса.

В среду, 15 марта, на экстренном заседании СНБО принял решение о введении полной грузовой транспортной блокады неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Это решение вступило в силу с 13.00 15 марта и будет действовать, пока "национализированные" предприятия в самопровозглашенных ДНР и ЛНР не вернутся под украинскую юрисдикцию.