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    СБУ: на границе с РФ задержан одессит, служивший в ДНР

    (обновлено: )4701
    Согласно информации, мужчину сняли с поезда Москва - Одесса на станции "Конотоп" в Сумской области, на котором он ехал на отдых в родной город. При этом гражданство задержанного не называется.
    Служба безопасности Украины СБУ
    RIA News Сергей Тышковец

    КИЕВ, 1 апр — РИА Новости Украина. Житель Одессы задержан СБУ совместно с пограничниками по подозрению в службе в военных формированиях самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

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    "Сотрудники СБУ совместно с пограничниками задержали в Сумской области боевика террористической группировки "Кальмиус" так называемой ДНР", — говорится в сообщении пресс-службы.

    По данным правоохранителей, "житель Одессы с 2014 года является пулеметчиком" в ДНР. На "отдых" в родной город он решил уехать из России.

    Оперативники спецслужбы сняли мужчину с поезда Москва — Одесса на станции "Конотоп" в Сумской области, на котором он ехал на отдых в родной город. При этом гражданство задержанного не называется.

    Решается вопрос об открытии уголовного дела по статье "участие в террористической организации". Продолжаются неотложные следственные действия.

    Ранее сообщалось, что сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) в результате "многоходовой спецоперации" задержали девятерых "резидентов российских спецслужб", действовавших на востоке и юге страны.

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