СБУ запретила въезд в Украину Артемию Лебедеву

КИЕВ, 31 мар — РИА Новости Украина. Служба безопасности Украины (СБУ) запретила въезд в Украину российскому дизайнеру и блогеру Артемию Лебедеву, сообщило интернет-издание "Апостроф".

Запрет был введен "в связи с деятельностью, направленной на нанесение вреда национальным интересам Украины в сфере информационной безопасности".

"Службой безопасности Украины в интересах обеспечения безопасности Украины принято решение о запрете въезда на Украину указанному вами в запросе гражданину РФ (Лебедеву — ред.) в связи с осуществлении им деятельности, направленной на нанесение вреда национальным интересам в сфере информационной безопасности", — говорится в ответе СБУ на информационный запрос "Апострофа", копию которого опубликовало издание.

При этом в спецслужбе не уточнили конкретные причины запрета и срок, на который он введен.

В среду, 22 марта, СБУ запретила въезд на территорию Украины на три года участнице Евровидения от России Юлии Самойловой. Поводом для запрета стало участие россиянки в концерте в Крыму без разрешения украинских властей.