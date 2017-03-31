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    Общество

    СБУ запретила въезд в Украину Артемию Лебедеву

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    Взять и запретить. Культурная война с РФ (191)

    (обновлено: )9302
    Запрет на въезд Лебедеву был введен "в связи с деятельностью, направленной на нанесение вреда национальным интересам Украины в сфере информационной безопасности".
    Дизайнер Артемий Лебедев
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 31 мар — РИА Новости Украина. Служба безопасности Украины (СБУ) запретила въезд в Украину российскому дизайнеру и блогеру Артемию Лебедеву, сообщило интернет-издание "Апостроф".

    Юлия Самойлова
    vk.com/clubjuliasamoilova
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    Запрет был введен "в связи с деятельностью, направленной на нанесение вреда национальным интересам Украины в сфере информационной безопасности".

    "Службой безопасности Украины в интересах обеспечения безопасности Украины принято решение о запрете въезда на Украину указанному вами в запросе гражданину РФ (Лебедеву — ред.) в связи с осуществлении им деятельности, направленной на нанесение вреда национальным интересам в сфере информационной безопасности", — говорится в ответе СБУ на информационный запрос "Апострофа", копию которого опубликовало издание.

    При этом в спецслужбе не уточнили конкретные причины запрета и срок, на который он введен.

    В среду, 22 марта, СБУ запретила въезд на территорию Украины на три года участнице Евровидения от России Юлии Самойловой. Поводом для запрета стало участие россиянки в концерте в Крыму без разрешения украинских властей. 

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