СБУ сообщила, как повлияют на работу СМИ введенные ограничения в зоне АТО

КИЕВ, 1 апр — РИА Новости Украина. Служба безопасности Украины сообщила, что введенные с 1 апреля в действие решением Антитеррористического центра при СБУ временные ограничения в зоне АТО не влияют на работу аккредитованных журналистов, сообщает пресс-центр СБУ.

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Отмечается, что представители СМИ, получившие разрешение на пребывание в АТО, могут как и ранее выполнять редакционные задания в районах, которые не находятся непосредственно на линии столкновения.

Между тем необходимость получения дополнительного разрешения на фото- и видеосъемку военных объектов и личного состава существовала и в предыдущей редакции правил.

В частности, выезд журналистов на передовую возможен исключительно после согласования маршрута с пресс-центром штаба АТО и в сопровождении пресс-офицера, и эта норма также не претерпела изменений.

"В связи с обострением ситуации в районе проведения антитеррористической операции действительно значительно усилены меры безопасности. Но для представителей СМИ остаются неизменными требования по соблюдению установленных правил пребывания (в том числе проведение съемок) на объектах сил антитеррористической операции. Каждый журналист, аккредитованный в районе проведения АТО, ознакомлен с обязанностями владельца пресс-карты", — отметили в СБУ.

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

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В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. СНБО 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта.