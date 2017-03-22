СБУ заявила о задержании "резидентов российских спецслужб"

КИЕВ, 22 мар — РИА Новости Украина. Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) в результате "многоходовой спецоперации" задержали девятерых "резидентов российских спецслужб", действовавших на востоке и юге страны, утверждает руководитель аппарата главы СБУ Александр Ткачук.

"Нами была проведена многоходовая специальная операция по обезвреживанию резидентурной сети спецслужб РФ, которая действовала в восточных и южных регионах нашего государства… Эта резидентурная сеть, которая была создана из действующих и бывших военнослужащих, получила первоочередную задачу – агентурное проникновение на объекты критической инфраструктуры южных областей нашего государства, сбор информации об этих объектах, проникновение на военные объекты наших ВСУ и сбор соответствующей информации, также посягательство на информацию с ограниченным доступом, что касается дислокации украинских частей", — заявил Ткачук на брифинге в среду.

При этом он приписал главному управлению разведки Вооруженных сил РФ причастность к созданию этой "резидентурной сети". Также Ткачук утверждает, что одной из задач задержанных людей была подготовка диверсий и терактов.

В свою очередь руководитель главного управления военной контрразведки СБУ Сергей Левченко заявил, что задержанные пользовались конспирацией. Он добавил, что руководителем и координатором была "женщина-агент" — госслужащая из Одессы.

Также в СБУ заявили, что в числе задержанных как действующие украинские военнослужащие, так и уже уволенные в запас военные, которые "имели широкие связи".

Сообщается, что всего 19 марта были задержаны девять человек, четверо из них были арестованы, остальные находятся под контролем СБУ. Расследуется уголовное дело по статьям "государственная измена" и "незаконное обращение с оружием".

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Ранее СБУ заявила, что пресекла распространение "запрещенных российских пропагандистских телеканалов". По данным спецслужбы, граждане России, Казахстана и Украины создали подпольный телекоммуникационный центр и распространяли российские каналы не только в Украине, но и на "временно оккупированных территориях".