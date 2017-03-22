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    Самойловой грозит запрет на въезд в Украину на 3 года - СБУ

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    Евровидение в Киеве: скандал вокруг участницы из РФ (497)

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    Служба безопасности Украины подготовила документы на закрытие участнице Евровидения–2017 от России Юлии Самойловой въезда на территорию страны сроком на три года, сообщили в спецслужбе.
    Юлия Самойлова
    vk.com/jusam

    КИЕВ, 22 мар — РИА Новости Украина. Служба безопасности Украины в ближайшее время примет решение о возможности въезда участницы Евровидения–2017 от России Юлии Самойловой в Украину с учетом всех рисков, въезд может быть запрещен сроком на три года, заявил руководитель аппарата главы ведомства Александр Ткачук.

    Юлия Самойлова
    vk.com/jusam
    Споет или не споет. Соцсети о Самойловой

    Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак ранее сообщил, что ведомство подготовило документ о запрете на въезд в страну Самойловой. Ранее глава МИД Украины Павел Климкин раскритиковал участие Самойловой в конкурсе. Россиянка посещала Крым в 2015 году, не получив разрешения, на необходимости которого настаивает Киев. При этом исполнительный супервизор Евровидения Йон Ула Санд заявил, что у Европейского вещательного союза нет претензий к российской делегации.

    "Мы учитываем все риски… Могу сказать, что документы на закрытие госпоже Самойловой въезда на территорию нашей страны сроком на три года Службой безопасности подготовлены… Мы примем решение в ближайшее время", — сказал Ткачук на брифинге в среду, который транслировал телеканал "Украина".

    Евровидение-2017 пройдет в Киеве. Согласно результатам жеребьевки, Россия выступит во втором полуфинале конкурса 11 мая, а финал запланирован на 13-е число.

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