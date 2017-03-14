СБУ пресекла трансляцию "запрещенных пропагандистских телеканалов" РФ

КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина. Служба безопасности Украины (СБУ) утверждает, что пресекла распространение российских телеканалов на территории страны.

"Противоправную деятельность группы лиц, которые организовали трансляцию запрещенных российских пропагандистских телеканалов, прекратили сотрудники Службы безопасности Украины совместно с полицией", — говорится в сообщении.

По данным СБУ, граждане России, Казахстана и Украины создали подпольный телекоммуникационный центр и распространяли российские каналы не только в Украине, но и на "временно оккупированных территориях".

"Во время обысков в Святошинском районе Киева на территории режимно-секретных объектов одного из научно-исследовательских институтов правоохранители изъяли финансовые документы, подтверждающие противоправную деятельность, оборудование для декодирования зашифрованного спутникового сигнала, радиотелевизионную аппаратуру, российские карты доступа к сетям спутникового телевидения, серверное и другое оборудование", — добавили в СБУ.

По данным спецслужбы, на данный момент в Украине прекращено вещание 76 российских каналов, запрещенных решением Нацсовета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

Ранее глава Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания заявлял, что всего в стране ограничено вещание десятков российских телеканалов. В частности, запрещена ретрансляция таких телеканалов, как "Первый канал", "Россия 24", "Звезда", РЕН-ТВ, Life News, "РТР-Планета", RT, "Улыбка ребенка", "Психология 21", "Охота и рыбалка", "Православная телекомпания "Союз", Amazing Life, Look TV, "Мини Муви", "Настоящее Смешное Телевидение". МИД России назвал отключение российских телеканалов наступлением на свободу СМИ.