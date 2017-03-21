СМИ некорректно подали цитату главы СБУ Грицака о Савченко

КИЕВ, 21 мар — РИА Новости Украина. Внефракционный народный депутат Украины Надежда Савченко в разговорах со Службой безопасности Украины (СБУ) не подтвердила информацию о своем участии в совместных с ополченцами самопровозглашенной ДНР стрельбах.

Ранее в СМИ появилось сообщение со ссылкой на СБУ о том, что Савченко подтвердила свое участие в стрельбах с ополченцами.

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Как говорится в опровержении на сайте телеканала "112 Украина", цитата главы СБУ Василия Грицака была подана некорректно, и на самом деле он сообщил, что Надежда "Савченко не подтвердила обнародованных в средствах массовой информации фактов о ее участии в таких стрельбах".

Напомним, Савченко в феврале посетила колонию в неподконтрольной Киеву Макеевке, где содержатся пленные украинские военные. По ее словам, в ходе посещения колонии она обнаружила шесть человек, которые считались пропавшими без вести. После этой поездки Савченко вызывали в СБУ для дачи пояснений.