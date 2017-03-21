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    Общество

    СМИ некорректно подали цитату главы СБУ Грицака о Савченко

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    Савченко и Рубан в ДНР: последствия (560)

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    Как сообщается, глава СБУ Василий Грицак, комментируя поездку Надежды Савченко в Донбасс, заявил, что нардеп "не подтвердила обнародованных в средствах массовой информации фактов о ее участии в стрельбах" с ополченцами.
    Надежда Савченко. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 21 мар — РИА Новости Украина. Внефракционный народный депутат Украины Надежда Савченко в разговорах со Службой безопасности Украины (СБУ) не подтвердила информацию о своем участии в совместных с ополченцами самопровозглашенной ДНР стрельбах.

    Надежда Савченко о Сергее Пашинском и Владимире Парасюке. Видео
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    Савченко о лишении неприкосновенности Парасюка и Пашинского

    Ранее в СМИ появилось сообщение со ссылкой на СБУ о том, что Савченко подтвердила свое участие в стрельбах с ополченцами.

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    Как говорится в опровержении на сайте телеканала "112 Украина", цитата главы СБУ Василия Грицака была подана некорректно, и на самом деле он сообщил, что Надежда "Савченко не подтвердила обнародованных в средствах массовой информации фактов о ее участии в таких стрельбах".

    Напомним, Савченко в феврале посетила колонию в неподконтрольной Киеву Макеевке, где содержатся пленные украинские военные. По ее словам, в ходе посещения колонии она обнаружила шесть человек, которые считались пропавшими без вести. После этой поездки Савченко вызывали в СБУ для дачи пояснений.

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