РФ перебросила в Крым 2500 десантников и 600 единиц боевой техники

"На учениях ВДВ сегодня проходит заключительный этап боевой стрельбы и управления огнем подразделений при ведении оборонительных и наступательных действий. Задействованные в маневрах подразделения Новороссийской десантно-штурмовой дивизии (горной), Камышинской и Улан-Удэнской отдельных десантно-штурмовых бригад наносят огневое поражение противнику стрельбой из самоходных артиллерийских орудий 2С9 "Нона", боевых машин десанта БМД-2КУ, гаубиц Д-30, а также из всех видов стрелкового оружия", — сообщил журналистам заместитель командующего ВДВ генерал-лейтенант Александр Вязников.

Действия десантников с воздуха поддерживает своим огнем армейская и фронтовая авиация 4-й армии ВВС и ПВО. По словам генерала, "удары по противнику наносят истребители Су-27, бомбардировщики Су-24 и штурмовики Су-25, а также вертолеты Ми-24".

Первые в истории российской армии крупномасштабные учения ВДВ с участием ВКС и Черноморского флота начались в Крыму 20 марта. Для участия в них с 13 по 19 марта из пунктов постоянной дислокации на полуостров были переброшены около 2,5 тысячи десантников и более 600 единиц боевой техники трех соединений ВДВ, одновременно поднятых по тревоге и приведенных в полную боевую готовность. Переброска личного состава и техники была осуществлена комбинированным способом — автомобильным, железнодорожным, воздушным и морским транспортом.

Киев настаивает на аннексии Крыма Российской Федерацией, в связи с чем был введен ряд санкций. Украина считает территорию полуострова оккупированной.