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    РФ перебросила в Крым 2500 десантников и 600 единиц боевой техники

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    В Крыму начался завершающий этап крупномасштабных командно-штабных плановых учений с боевой стрельбой Воздушно-десантных войск России, в которых также участвует часть сил Черноморского флота и 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа.
    канал RT на русском на youtube

    "На учениях ВДВ сегодня проходит заключительный этап боевой стрельбы и управления огнем подразделений при ведении оборонительных и наступательных действий. Задействованные в маневрах подразделения Новороссийской десантно-штурмовой дивизии (горной), Камышинской и Улан-Удэнской отдельных десантно-штурмовых бригад наносят огневое поражение противнику стрельбой из самоходных артиллерийских орудий 2С9 "Нона", боевых машин десанта БМД-2КУ, гаубиц Д-30, а также из всех видов стрелкового оружия", — сообщил журналистам заместитель командующего ВДВ генерал-лейтенант Александр Вязников.

    Десантники осваивают зенитный ракетный комплекс Стрела-10. Видео
    Канал MilitaryStream на Youtube
    Десантники осваивают зенитный ракетный комплекс "Стрела-10"

    Действия десантников с воздуха поддерживает своим огнем армейская и фронтовая авиация 4-й армии ВВС и ПВО. По словам генерала, "удары по противнику наносят истребители Су-27, бомбардировщики Су-24 и штурмовики Су-25, а также вертолеты Ми-24".

    Первые в истории российской армии крупномасштабные учения ВДВ с участием ВКС и Черноморского флота начались в Крыму 20 марта. Для участия в них с 13 по 19 марта из пунктов постоянной дислокации на полуостров были переброшены около 2,5 тысячи десантников и более 600 единиц боевой техники трех соединений ВДВ, одновременно поднятых по тревоге и приведенных в полную боевую готовность. Переброска личного состава и техники была осуществлена комбинированным способом — автомобильным, железнодорожным, воздушным и морским транспортом.

    Киев настаивает на аннексии Крыма Российской Федерацией, в связи с чем был введен ряд санкций. Украина считает территорию полуострова оккупированной. 

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