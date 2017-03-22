СБУ направила запрос в Минск после заявлений о тренировочных лагерях

КИЕВ, 22 мар — РИА Новости Украина. Служба безопасности Украины направила запрос в правоохранительные органы Белоруссии в связи с заявлением президента республики Александра Лукашенко о тренировочных лагерях боевиков в Украине, заявил в среду руководитель аппарата главы ведомства Александр Ткачук.

Во вторник Лукашенко заявил, что задержаны несколько десятков боевиков, готовивших в Белоруссии провокацию с оружием. По его словам, они тренировались в лагерях, расположенных, в том числе, в Украине и в одной из западных стран.

"Насколько мне известно, информация, которая прозвучала в СМИ относительно якобы прорыва с украинской территории каких-то транспортных средств в направлении белорусской границы, на сегодняшний момент не подтверждается. Что касается заявления, что на территории Украины действуют какие-то лагеря по подготовке людей, нашей службой направлен соответствующий запрос. По нашим каналам контактов с правоохранительными и специальными органами Республики Беларусь, мы ожидаем дополнительной информацию от наших коллег. Пока что более детальной информации, кроме той, что прозвучала от президента Белоруссии, мы не имеем", — сказал Ткачук на брифинге, который транслировал телеканал "112 Украина".

Ранее Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что пограничники пресекли на границе попытку прорыва c территории Украины автомобиля, в котором обнаружили пистолет и предмет, внешне схожий с тротилом и электродетонаторами.