ГПУ и СБУ провели обыски в "Киевавтодоре"

КИЕВ, 22 мар — РИА Новости Украина. Сотрудники генеральной прокуратуры Украины и Службы безопасности в среду проводят обыски в коммунальной корпорации "Киевавтодор", сообщила пресс-служба предприятия.

"Сегодня с 09.30 в коммунальной корпорации "Киевавтодор" генеральная прокуратура Украины и Служба безопасности Украины по непонятным причинам проводит следственные действия", — говорится в сообщении предприятия на странице в Fаcebook.

В сообщении уточняется, что из-за обысков работа предприятия частично парализована, их причины пока не известны.

Ранее в "Укравтодоре" сообщили, что намерены в 2017 году увеличить объем ремонтных работ на автодорогах страны по сравнению с 2016 годом в 2,2 раза – до 2,2 тыс. км, благодаря увеличению бюджетного финансирования дорожного хозяйства в следующем году до 35 млрд грн.

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