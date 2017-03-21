СБУ вызвала на допрос жену Губарева

КИЕВ, 21 мар — РИА Новости Украина. Супругу "народного губернатора Донбасса" Павла Губарева Екатерину вызвали на допрос в Службу безопасности Украина, повестка опубликована "Урядовий кур’єр".

В соответствии с повесткой, Губареву вызывают на допрос в качестве подозреваемого для проведения следственных и процессуальных действий на 10:00 27, 28 и 29 марта.

Как указано в повестке, "Губареву подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.258-3 (создание террористической группы или террористической организации, руководство такой группой или организацией или участие в ней, а также организационное или другое содействие созданию или деятельности террористической группы или террористической организации), и ч.1 ст.258-5 (финансирование терроризма, то есть действия, совершенные с целью финансового или материального обеспечения отдельного террориста или террористической группы (организации), организации, подготовки или совершения террористического акта, вовлечения в совершение террористического акта, публичных призывов к совершению террористического акта, содействия совершению террористического акта, создание террористической группы)".

Напомним, Шевченковский районный суд Киева разрешил Генеральной прокуратуре Украины осуществить специальное досудебное расследование против "народного губернатора Донбасса" Павла Губарева. Губарева теперь смогут осудить заочно.

Губарев подозревается в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 109 УК Украины ("Публичные призывы к изменению и свержению конституционного строя и захвату государственной власти"), ч. 2 ст. 110 УК Украины ("Умышленные действия с целью изменения границ территории и государственной границы Украины"), ч. 1 ст. 258-3 УК Украины ("Создание и управление террористической организацией") и ч. 1 ст. 294 УК Украины ("Организация массовых беспорядков").