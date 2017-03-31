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    Происшествия

    В Мариуполе подорвали автомобиль с полковником СБУ - Грицак

    (обновлено: )48562
    Одна из версий взрыва авто - теракт, организованный "диверсионно-разведывательной группой террористов ДНР", сообщил замглавы МВД, начальник ГУ Нацполиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин.
    Взорванный автомобиль в Мариуполе
    Вячеслав Аброськин в Facebook

    КИЕВ, 31 мар — РИА Новости Украина. В результате взрыва автомобиля в жилом квартале Мариуполя погиб сотрудник Службы безопасности Украины, полковник Александр Хараберюш, сообщает пресс-служба СБУ.

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    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    "СБУ сделает все, чтобы найти и наказать виновных. Долги мы отдаем быстро", — подчеркнул глава спецслужбы Василий Грицак.

    Отмечается, что у Хараберюша осталось двое детей, младшей дочке — два года. СБУ выразила семье и близким погибшего глубокие соболезнования.

    Одна из версий взрыва — теракт, организованный "диверсионно-разведывательной группой террористов ДНР", сообщил в Facebook замглавы МВД, начальник ГУ Нацполиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин.

    В связи с происшествием в Мариуполе и на всей территории Донецкой области усиливается несение службы полицейскими подразделениями, добавил Аброськин.

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    Ранее сообщалось, что в пятницу утром в центре Мариуполя взорвался автомобиль. По данным пресс-службы полиции в Донецкой области, в автомобиле находился один человек, мужчина погиб на месте. Сообщалось, что погибший являлся сотрудником правоохранительных органов.

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