СБУ назвала заказчиков перекрытия львовской трассы и обстрела консульства в Луцке

КИЕВ, 31 мар — РИА Новости Украина. Служба безопасности считает лидера радикальной организации "Наждак" Николая Дульского заказчиком акции по перекрытию трассы в Львовской области, информирует пресс-центр СБУ 31 марта.

В СБУ считают обстрел Генерального консульства Республики Польша в Луцке и синхронизированную с ним во времени попытку перекрытия трассы "Львов — Рава-Русская" частями направленной подрывной акции, организованной одним центром — специальными службами Российской Федерации.

В 00.08 29 марта в административное помещение Генерального консульства Республики Польша в Луцке попал выстрел из ручного противотанкового гранатомета.

А в 10:15 того же дня группа в составе примерно ста человек пыталась перекрыть движение автотранспорта на трассе "Львов — Рава-Русская". Акция должна была продлиться до 22 вечера, ее участники были ориентированы на активное сопротивление правоохранителям.

Время и способ проведения акций свидетельствуют о координации обеих провокаций с целью обострение украинско-польских межгосударственных отношений и оперативной обстановки внутри государства, отмечают в СБУ.

Правоохранители разблокировали автомобильное сообщение и опросили 92 задержанных лица.

Управление СБ Украины во Львовской области открыло уголовное производство по ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ч. 2 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их национальной принадлежности), ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа), ч. 3 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

30 марта у организаторов фейковой акции проведены неотложные процессуальные следственные действия — три обыска в Киеве, три осмотра жилья во Львове и один в Нетешине Хмельницкой области.

Двум организаторам сообщено о подозрении. Решается вопрос относительно избрания им меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как установили оперативники спецслужбы, заказчиком реализации противоправного замысла российских спецслужб есть лидер радикальной общественной организации "Наждак" Николай Дульский, который скрывается на территории РФ, и которого разыскивают украинские правоохранители за угрозу убийства.

"Дульский — известный агент влияния российских спецслужб, который за деньги ведет активную антиукраинскую деятельность с 2015 года. Также установлено, что его группа причастна к заказным протестным мероприятиям 15 марта возле Центризбиркома", — отмечают в СБУ.

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Ранее сообщалось, что Нацполиция и Служба безопасности Украины подтвердили факт нападения, при этом спецслужба рассматривает в качестве одной из версий террористический акт. Прокуратура открыла уголовное производство по статье "теракт. Президент Украины Петр Порошенко предложил привлечь польских специалистов в состав оперативно-следственной группы для установления виновных.