Последствия обстрела Петровского района Донецка

Ремонтники, осуществлявшие работы в районе Донецкой фильтровальной станции успешно эвакуированы, сказал журналистам заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

Ранее представитель министерства обороны ДНР заявил журналистам, что силовики открыли минометный огонь по ремонтной бригаде осуществлявшей работы в районе Донецкой фильтровальной станции.

"В данный момент произошла успешная эвакуация ремонтников. Мы в очередной раз убеждаемся, что украинская сторона не готова выполнить свои обещания по поддержанию режима прекращения огня", — сказал он.

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В среду Авдеевка в очередной раз осталась без света из-за повреждения линии электропередачи. Ранее в компании "Вода Донбасса" заявили, что в результате обстрела обесточена Донецкая фильтровальная станция. Прекращена подача воды в Авдеевку, частично — в подконтрольные самопровозглашенной ДНР Донецк и Ясиноватую.

Контактная группа по Украине на встрече в Минске в среду согласовала полное прекращение огня в Донбассе с полуночи субботы. Ополченцы самопровозглашенных ДНР и ЛНР заявили, что намерены придерживаться объявленного с 1 апреля режима тишины. Президент Петр Порошенко также дал поручение руководству Генштаба вооруженных сил и министерства обороны соблюдать режим прекращения огня в Донбассе с 1 апреля.