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    Фотоленты

    Последствия обстрела Петровского района Донецка

    Тема:

    Донбасс: пасхальное перемирие (20)

    10701
    Последствия обстрела в Донецкой области
    Последствия обстрела в Донецкой области
    Последствия обстрела в Донецкой области
    Последствия обстрела в Донецкой области
    Последствия обстрела в Донецкой области
    Последствия обстрела в Донецкой области
    Последствия обстрела в Донецкой области
    Последствия обстрела в Донецкой области
    Неразорвавшийся снаряд РСЗО "Град" в Донецке.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Последствия обстрела в Донецкой области
    Жилой дом, пострадавший в результате обстрела, в Петровском районе Донецка.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Последствия обстрела в Донецкой области
    Жилой дом, пострадавший в результате обстрела, в Петровском районе Донецка.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Последствия обстрела в Донецкой области
    Женщина во дворе дома, пострадавшего в результате обстрела, в Донецке.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Последствия обстрела в Донецкой области
    Женщина и ребенок во дворе дома, пострадавшего в результате обстрела, в Донецке.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Последствия обстрела в Донецкой области
    Местные жители возле магазина, пострадавшего в результате обстрела, в Донецке.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Последствия обстрела в Донецкой области
    Обгоревшая икона в Донецке.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

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    Неразорвавшийся снаряд РСЗО "Град" в Донецке.

    Ремонтники, осуществлявшие работы в районе Донецкой фильтровальной станции успешно эвакуированы, сказал журналистам заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

    Ранее представитель министерства обороны ДНР заявил журналистам, что силовики открыли минометный огонь по ремонтной бригаде осуществлявшей работы в районе Донецкой фильтровальной станции.

    "В данный момент произошла успешная эвакуация ремонтников. Мы в очередной раз убеждаемся, что украинская сторона не готова выполнить свои обещания по поддержанию режима прекращения огня", — сказал он.

    Читайте также: Из Донецка: что можно сказать о сто первом объявлении перемирия?

    В среду Авдеевка в очередной раз осталась без света из-за повреждения линии электропередачи. Ранее в компании "Вода Донбасса" заявили, что в результате обстрела обесточена Донецкая фильтровальная станция. Прекращена подача воды в Авдеевку, частично — в подконтрольные самопровозглашенной ДНР Донецк и Ясиноватую.

    Контактная группа по Украине на встрече в Минске в среду согласовала полное прекращение огня в Донбассе с полуночи субботы. Ополченцы самопровозглашенных ДНР и ЛНР заявили, что намерены придерживаться объявленного с 1 апреля режима тишины. Президент Петр Порошенко также дал поручение руководству Генштаба вооруженных сил и министерства обороны соблюдать режим прекращения огня в Донбассе с 1 апреля.

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