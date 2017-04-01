В результате обстрелов за минувшие сутки в Донбассе ранены 10 военных

КИЕВ, 1 апр — РИА Новости Украина. Украинские военные заявили о 94 обстрелах своих позиций в Донбассе за пятницу, 31 марта, 10 военных получили ранения.

Контактная группа по Украине на встрече в Минске в среду, 29 марта, согласовала полное прекращение огня в Донбассе с полуночи 1 апреля.

"За минувшие сутки… 94 раза обстреляны позиции Вооруженных сил Украины… ранены десять воинов", — говорится в сообщении пресс-центра антитеррористической операции в Facebook.

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По информации пресс-центра, на донецком направлении ополченцы обстреляли Троицкое, Верхнеторецкое, Луганское, Опытное, Авдеевку, Зайцево, Невельское и район шахты Бутовка. Согласно сообщению, на мариупольском направлении обстрелам подверглись Водяное, Гнутово, Широкино, Павлополь, Красногоровка, Березовое и Талаковка. По данным украинских силовиков, на луганском направлении были обстреляны Крымское, Попасная, Новоалександровка и Катериновка.

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ), однако добиться полного прекращения огня в Донбассе пока не удалось.