Последствия обстрела Ясиноватой: погибли мирные жители

В результате недавнего обстрела Ясиноватой, которая находится под контролем ополченцев самопровозглашенной ДНР, погибли два мирных жителя.

Обстрел начался в 18.00 30 марта. В результате прямого попадания снаряда в дом по улице Фестивальная погиб мужчина. "Прямое попадание в частный жилой по улице Тимирязева, погиб еще один мужчина", — сообщили РИА Новости в администрации Ясиноватой.

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По данным местных властей, при обстреле повреждено семь домов.

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ), однако добиться полного прекращения огня в Донбассе пока не удалось. С 1 апреля в Донбассе объявлено "пасхальное перемирие".