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01.04.201705:39
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    Последствия обстрела Ясиноватой: погибли мирные жители

    (обновлено: )78
    Последствия ночного обстрела Ясиноватой в Донбассе
    Последствия обстрела Ясиноватой в Донецкой области
    Последствия ночного обстрела Ясиноватой в Донбассе
    Последствия обстрела Ясиноватой в Донецкой области
    Последствия ночного обстрела Ясиноватой в Донбассе
    Последствия обстрела Ясиноватой в Донецкой области
    Последствия обстрела Ясиноватой в Донецкой области
    Последствия ночного обстрела Ясиноватой в Донбассе
    Жилой многоквартирный дом, пострадавший в результате обстрела Ясиноватой
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Последствия обстрела Ясиноватой в Донецкой области
    Жилой дом, пострадавший в результате недавнего обстрела Ясиноватой в Донецкой области
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Последствия ночного обстрела Ясиноватой в Донбассе
    Жилой многоквартирный дом, пострадавший в результате обстрела Ясиноватой в Донецкой области
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Последствия обстрела Ясиноватой в Донецкой области
    Местная жительница в частном доме, пострадавшем в результате обстрела Ясиноватой
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Последствия ночного обстрела Ясиноватой в Донбассе
    Сотрудник коммунальных служб убирает стекла, выбитые из окон жилого многоквартирного дома, пострадавшего в результате обстрела Ясиноватой в Донецкой области
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Последствия обстрела Ясиноватой в Донецкой области
    Частый жилой дом, пострадавший в результате обстрела Ясиноватойв Донецкой области
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Последствия обстрела Ясиноватой в Донецкой области
    Сотрудники коммунальных служб убирают территорию у жилого многоквартирного дома, пострадавшего в результате обстрела Ясиноватой
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

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    Жилой многоквартирный дом, пострадавший в результате обстрела Ясиноватой

    В результате недавнего обстрела Ясиноватой, которая находится под контролем ополченцев самопровозглашенной ДНР, погибли два мирных жителя.

    Прямое попадание танкового снаряда в девятиэтажку в Авдеевке. Видео
    Facebook Влад Маховский
    Прямое попадание танкового снаряда в девятиэтажку в Авдеевке

    Обстрел начался в 18.00 30 марта. В результате прямого попадания снаряда в дом по улице Фестивальная погиб мужчина. "Прямое попадание в частный жилой по улице Тимирязева, погиб еще один мужчина", — сообщили РИА Новости в администрации Ясиноватой.

    Читайте также — В тупике. Донбасс: обстрелы, блокада, убытки

    По данным местных властей, при обстреле повреждено семь домов.

    Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ), однако добиться полного прекращения огня в Донбассе пока не удалось. С 1 апреля в Донбассе объявлено "пасхальное перемирие". 

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