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    Минобороны фиксирует обстрелы после объявления перемирия в Донбассе

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    Донбасс: пасхальное перемирие (16)

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    По данным МО, "по состоянию на 12.00 уже зафиксировано 12 обстрелов со стороны противника, по украинским позициям, два из них из минометов калибром 82 и 120 миллиметров, это произошло в районе населенного пункта Луганское".
    Украинские военные на позициях вблизи села Трехизбенка в Луганской области
    Украинское фото

    КИЕВ, 1 апр — РИА Новости Украина. Министерство обороны после объявления перемирия по состоянию на полдень субботы уже зафиксировало 12 обстрелов со стороны ополченцев в Донбассе.

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    Об этом сообщил на брифинге в субботу официальный представитель ведомства Андрей Лысенко.

    "По состоянию на 12.00 уже зафиксировано 12 обстрелов со стороны противника, по украинским позициям, два из них из минометов калибром 82 и 120 миллиметров, это произошло в районе населенного пункта Луганское, все остальные обстрелы велись из легкого вооружения", — сказал Лысенко.

    Он добавил, что "украинские военные четко соблюдают режим тишины и огонь не открывают".

    Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

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    В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. СНБО 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта. 

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