Крым - фантомная боль украинцев. Материал на основе опроса

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Абсолютное большинство (86%) украинцев хотели бы, чтобы Крым вернулся в состав Украины, при этом 60% полагают, что это возможно. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса, проведенного исследовательской компанией InMind по заказу Мининформполитики Украины.

Опрос проводился в марте 2017 года. Всего опрошено 1000 человек в 77 населенных пунктах во всех регионах, подконтрольных Киеву. Статистическая ошибка выборки не превышает 4,4%.

Крым украинцам интересен?

Вернувшийся в Россию после "евромайдана" полуостров по-прежнему вызывает в украинском обществе "фантомные боли". Социологи утверждают, что украинцы интересуются происходящим в Крыму.

По результатам опроса, очень сильно интересуются 10,3% респондентов; скорее интересуются, чем нет — 45,1%; еще 18% затруднились ответить определенно, интересует их или нет проблематика, связанная с полуостровом. При этом 15,9% украинцев совсем или скорее не интересуются крымской темой.

Как отметил старший аналитик компании InMind Сергей Просяник, главными источниками информации о Крыме являются для граждан украинское телевидение (83%) и интернет (40%) — информационные ресурсы и соцсети.

Социолог отметил, что в общем ряду самых волнующих граждан проблем, проблема Крыма далеко не на первом месте: более всего украинцев волнует война на востоке Украины (74%), уровень жизни (58%), экономическая ситуация (44%), преступность (17%)…

"Крымский вопрос среди наиважнейших назвали 6% опрошенных", — сообщил Просяник.

"Если сменится власть в России"

Согласно результатам опроса, возвращения Крыма в состав Украины хотели бы 95% респондентов на западе страны, 90% в центре, и 77% — на юго-востоке. В целом по Украине такое желание у 86% опрошенных (61,8% — безусловно хотели бы возвращения Крыма; 24,6% — скорее хотели бы; скорее и точно не хотели бы 5,3%; не интересует этот вопрос 8,4%).

При этом 60% украинцев считают, что возвращение Крыма в состав Украины возможно, тогда как 25% — колеблются или считают, что это уже скорее невозможно, а 15% полагают, что возвращение Крыма уже абсолютно невозможно.

Если вернуть, то, каким образом, как это видится украинцам? "Более всего на возвращение Крыма надеются в случае смены власти в России и при условии роста благосостояния в Украине", — сообщили социологи.

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Так, 45,2% опрошенных считают возможным возвращение Крыма при условии смены власти (президента) в РФ; 37,3% возлагают надежды на успешные реформы и рост благосостояния украинцев (и тогда, по их мнению, крымчане сами захотят вернуться); 16,8% полагают, что Крым сам вернется в Украину "в связи с ухудшением внутриполитической и экономической ситуации".

Также существенное влияние на возвращение Крыма, по мнению респондентов, должно сыграть сохранение существующего режима санкций (19,1%) или значительное усиление санкций (30,3%) и давление на РФ со стороны международного сообщества.

И только 9% прошенные считают, что Крым, возможно, вернуть силовым способом, путем военного наступления ВСУ на территорию полуострова.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов призвал украинские власти прекратить "глупые разговоры, что Крым когда-то будет украинским" и "не дурить" население своей страны. По его словам, "это даже не мечты, это просто фантазии".

Дать денег и (или) всех наказать?

Большинство (76%) украинцев считают, что Крым должен принадлежать Украине, 12% считают, что Крым должен быть независимым, а 4% респондентов ответили, что Крым должен принадлежать России (на подконтрольном Киеву юго-востоке — 8%).

При этом 35,2% респондентов отметили, что "государство делает очень мало для решения проблемы Крыма", еще 40,8% — что "государство вообще ничего не делает для возвращения Крыма".

Более половины украинцев (55%) готовы, в той или иной мере, поддержать восстановление финансовых дотаций для Крыма (в случае возвращения полуострова); скорее не готовы 15,3%; еще 18,9% считают, что Крым должен будет самостоятельно решать свои финансовые проблемы.

Как сообщила директор компании Елена Попова, доля тех, кто согласен на финансовые дотации для Крыма, выросла — в 2016 году она составляла 44%.

Интересны ответы на вопрос, должна ли Украина после возвращения (гипотетического) Крыма наказать людей, которые, например, "перешли на работу в органы государственной власти оккупированного Крыма или иным способом активно поддерживали оккупантов".

Полностью согласны с тем, что нужно наказать, 23% опрошенных; скорее согласны 25,2%; скорее и полностью не согласны 27%; затруднились с ответом 24%.

Впрочем, сама постановка вопроса говорит о том, насколько далеко разошлись Крым и Украина.

Давно в Крыму не были

Украинцы готовы поддержать разнообразные меры государства, направленные на облегчение коммуникации жителей Крыма с материковой Украиной, отметили социологи.

Наиболее желательным было бы возобновление транспортного сообщения (так считают 66% респондентов) и упрощение процедур пересечения границы (58%) — или, как это звучит в опросе, "линии разграничения".

Кроме того, респонденты считают важным предоставление жителям Крыма возможностей получать административные услуги на Украине (56%) и упрощение доступа к медицинским услугам (55%).

А что сейчас с коммуникациями? Социологи поинтересовались у граждан на подконтрольной Киеву территории, давно ли те бывали в Крыму. Выяснилось, что после ухода полуострова (в формулировке вопроса — "после оккупации") 92% респондентов там не были (а 28,4% — не были никогда).

При этом 3,4% опрошенных ответили, что либо бывают в Крыму так же часто, как и раньше, либо бывают, но — реже. Не стали отвечать на этот вопрос 4,6% респондентов.

Блокады не всем по нраву

Чуть более половины населения (50,1%) считают, что после возможного (по их мнению) возвращения Крыма в состав Украины он должен иметь такой же статус, как и раньше — автономная республика со своим парламентом и правительством. Еще 25,3% опрошенных полагают, что Крым должен стать одной из областей Украины.

С тем, что полуостров должен получить статус крымскотатарской автономии, согласны 14,6% украинцев (на западе страны так считают 12,4%; в центре — 18%; на юго-востоке — 13,2%).

При этом почти 60% украинцев считают, что государство должно проводить специальную политику поддержки крымскотатарской культуры (на западе Украины так ответили 69% респондентов; в центре — 68%; на юго-западе — 44%).

Половина населения не поддерживает в настоящее время такие акции в отношении Крыма, как торговая и энергетическая блокада, а также прекращение водоснабжения, отметили социологи.

По словам Просяника, возможно, тут сыграли свою роль недавние скандалы вокруг блокады Донбасса, поэтому украинцы стали менее склонны поддерживать радикальные действия.

Крым и Севастополь стали российскими регионами после проведенного 16 марта 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за вхождение в состав России. Воссоединение с Россией поддержало 96,77% крымчан и 95,6% севастопольцев.

Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.

Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".