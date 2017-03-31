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    Украинцы не поддерживают идею крымскотатарской автономии - опрос

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    Половина украинцев считают, что после возможного возвращения Крыма в Украину полуостров должен иметь такой же статус автономной республики со своим парламентом и правительством. Еще 25,3% опрошенных полагают, что Крым должен стать просто одной из областей Украины, утверждают социологи.
    Флаг крымских татар
    http://kerch.biz

    КИЕВ, 31 мар — РИА Новости Украина, Андрей Лубенский. Большинство украинцев (86%) хотели бы возвращения Крыма в состав Украины, 60% считают это возможным, но только 15% согласны, что после возвращения Крым должен получить статус национальной крымскотатарской автономии. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса, проведенного исследовательской компанией InMind по заказу Мининформполитики Украины.

    Надежда Савченко
    Украинское фото
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    Согласно результатам опроса, 50,1% респондентов считают, что после возвращения Крыма в будущем он должен иметь такой же статус, как и раньше — автономная республика со своим парламентом и правительством. Еще 25,3% опрошенных полагают, что Крым должен стать одной из областей Украины.

    С тем, что полуостров должен получить статус крымскотатарской автономии, согласны 14,6% украинцев (на западе страны так считают 12,4%; в центре — 18%; на юго-востоке — 13,2%).

    При этом почти 60% украинцев считают, что государство должно проводить специальную политику поддержки крымскотатарской культуры (на западе Украины так ответили 69% респондентов; в центре — 68%; на юго-западе — 44%).

    Опрос проводился в марте 2017 года. Всего опрошено 1000 человек в 77 населенных пунктах во всех регионах, подконтрольных Киеву. Статистическая ошибка выборки не превышает 4,4%.

    Напомним, ранее главаорганизации "Меджлис крымскотатарского народа», депутат Верховной Рады Рефат Чубаров заявил, что "Крым должен сохранять свой автономный статус в составе украинского независимого государства… на основании права крымскотатарского народа на самоопределение".

    Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, считая это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.

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