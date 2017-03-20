Таинственно-секретный визит политиков в Крым и реакция на него

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина



Скандальный визит

В Украине разгорелся скандал после того, как в воскресенье, 19 марта, в СМИ появилась информация о визите европейских и украинских политиков в Крым. Об этом сообщил зампредседателя комитета Госдумы по делам национальностей Руслан Бальбек.

По его словам, в делегации около 20 человек, среди которых депутаты Европарламента, а также политики из стран ЕС, СНГ и Латинской Америки. "Парламентарии прибыли за поиском правды, чтобы посмотреть, как живет Крым на третью годовщину воссоединения с Россией. Их приезд в очередной раз подтверждает, что западные политтехнологи перестарались с демонизацией России. Сегодня парламентарии многих стран, в том числе европейские, едут в Крым, чтобы затем рассказать своему народу о реальном состоянии дел на полуострове", - сказал Бальбек.

Депутат добавил, что делегация также представлена здравомыслящими украинскими политиками, которые "не находятся под воздействием националистического угара". "Это первый визит представителей украинской политики", — подчеркнул он.

В свою очередь местное издание "Новости Крыма" уточняло, что в делегацию входят депутаты Народной скупщины (парламента) Сербии от Сербской радикальной партии Миловат Боич и Дубравко Боич, член президиума Сербской радикальной партии Александр Шешель, сербский писатель и политолог, профессор Баня-Лукского университета Срджа Трифкович, а также член палаты депутатов парламента Чешской Республики Ярослав Голик.

Сообщалось, что в состав делегации войдут также политики из Бразилии, Киргизии и Украины.

Однако фамилии политиков украинской делегации в России решили не разглашать. Как подчеркнул Бальбек, в целях их же безопасности.

"На сегодняшний день поездка украинского политика в Крым может стать самоубийством в самом прямом смысле этого слова. Сегодня на Украине в ранг государственной политики возведены репрессии за свободу слова, объективное мышление, синим пламенем горит ненависть киевского правительства к населению Крыма. В свете этих событий будет абсолютно правильно скрыть фамилии украинских политиков, чтобы не допустить над ними расправы со стороны фашиствующих молодчиков из национальных батальонов", - сказал Бальбек.

Реакция Киева

В Киеве молниеносно отреагировали на информацию о визите депутатов в Крым. Секретарь СНБО Александр Турчинов в случае подтверждения информации пригрозил украинским депутатам уголовными делами.

"В случае подтверждения информации об участии в этой пропагандистской акции украинских граждан, против них должны быть открыты уголовные производства в соответствии с действующим законодательством", — подчеркнул он.

Турчинов также поручил СБУ подготовить список депутатов Европарламента, а также политиков из стран ЕС, СНГ и Латинской Америки, которые прибыли в Крым. Если выяснится, что эта информация соответствует действительности, СНБО рассмотрит вопрос о введении санкций против этих лиц.

По мнению замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Георгия Туки, с визитом в Крым поехали украинцы из ДНР и ЛНР.

"Я ожидаю, что если это и подтвердится, то речь идет исключительно о деятелях из "орды", то есть с неконтролируемых территорий — Плотницком и Захарченко и тому подобным. Не думаю, что с территории большой Украины кто-то поехал на это сборище", — заявил он.

По словам Туки, если подтвердится информация о визите в Крым иностранцев, их будет ожидать стандартная по украинскому законодательству процедура. "Это уже не первый случай и по поводу тех персонажей, которые совершают визиты в Крым время от времени, Служба безопасности вместе с МИД имеет алгоритм действий, так что все будет в рамках законодательства. В принципе, так же как сейчас будет с девушкой, которая имеет намерение принять участие в Евровидении от России", - заверил он.

Проверка и санкции СБУ

Тем временем, СБУ начала проверку информации о визите украинских депутатов в Крым. Позже спикер ведомства Елена Гитлянская сообщила, что в "черный список" украинских силовиков попали политики из Сербии и Чехии. Однако информация о гражданах Украины в этой делегации не подтвердилась.

"Служба безопасности Украины проверила информацию о пребывании в Крыму политиков из европейских и других стран, которые прибыли по приглашению оккупационной власти "праздновать" третью годовщину псевдореферендума. Выяснилось, что на территории АР Крым незаконно находятся четыре гражданина Сербии и один гражданин Чехии", — сказала она.

Гитлянская подчеркнула, что СБУ приняла решение о запрете им въезда в Украину сроком на пять лет.