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    Таинственно-секретный визит политиков в Крым и реакция на него

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    Украина - США - РФ: крымский вопрос (89)

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    В Украине разгорелся скандал из-за появившейся информации о визите украинских и европейских политиков в Крым. В России их имена не разглашают. Тем временем, СБУ уже начала проверку и ввела санкции против пяти евродепутатов.
    Работа Керченской переправы
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

    Скандальный визит

    В Украине разгорелся скандал после того, как в воскресенье, 19 марта, в СМИ появилась информация о визите европейских и украинских политиков в Крым. Об этом сообщил зампредседателя комитета Госдумы по делам национальностей Руслан Бальбек.

    По его словам, в делегации около 20 человек, среди которых депутаты Европарламента, а также политики из стран ЕС, СНГ и Латинской Америки. "Парламентарии прибыли за поиском правды, чтобы посмотреть, как живет Крым на третью годовщину воссоединения с Россией. Их приезд в очередной раз подтверждает, что западные политтехнологи перестарались с демонизацией России. Сегодня парламентарии многих стран, в том числе европейские, едут в Крым, чтобы затем рассказать своему народу о реальном состоянии дел на полуострове", - сказал Бальбек.

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    Депутат добавил, что делегация также представлена здравомыслящими украинскими политиками, которые "не находятся под воздействием националистического угара". "Это первый визит представителей украинской политики", — подчеркнул он.

    В свою очередь местное издание "Новости Крыма" уточняло, что в делегацию входят депутаты Народной скупщины (парламента) Сербии от Сербской радикальной партии Миловат Боич и Дубравко Боич, член президиума Сербской радикальной партии Александр Шешель, сербский писатель и политолог, профессор Баня-Лукского университета Срджа Трифкович, а также член палаты депутатов парламента Чешской Республики Ярослав Голик.

    Сообщалось, что в состав делегации войдут также политики из Бразилии, Киргизии и Украины.

    Однако фамилии политиков украинской делегации в России решили не разглашать. Как подчеркнул Бальбек, в целях их же безопасности.

    "На сегодняшний день поездка украинского политика в Крым может стать самоубийством в самом прямом смысле этого слова. Сегодня на Украине в ранг государственной политики возведены репрессии за свободу слова, объективное мышление, синим пламенем горит ненависть киевского правительства к населению Крыма. В свете этих событий будет абсолютно правильно скрыть фамилии украинских политиков, чтобы не допустить над ними расправы со стороны фашиствующих молодчиков из национальных батальонов", - сказал Бальбек.

    Реакция Киева

    В Киеве молниеносно отреагировали на информацию о визите депутатов в Крым. Секретарь СНБО Александр Турчинов в случае подтверждения информации пригрозил украинским депутатам уголовными делами.

    "В случае подтверждения информации об участии в этой пропагандистской акции украинских граждан, против них должны быть открыты уголовные производства в соответствии с действующим законодательством", — подчеркнул он.

    Турчинов также поручил СБУ подготовить список депутатов Европарламента, а также политиков из стран ЕС, СНГ и Латинской Америки, которые прибыли в Крым. Если выяснится, что эта информация соответствует действительности, СНБО рассмотрит вопрос о введении санкций против этих лиц.

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    По мнению замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Георгия Туки, с визитом в Крым поехали украинцы из ДНР и ЛНР.

    "Я ожидаю, что если это и подтвердится, то речь идет исключительно о деятелях из "орды", то есть с неконтролируемых территорий — Плотницком и Захарченко и тому подобным. Не думаю, что с территории большой Украины кто-то поехал на это сборище", — заявил он.

    По словам Туки, если подтвердится информация о визите в Крым иностранцев, их будет ожидать стандартная по украинскому законодательству процедура. "Это уже не первый случай и по поводу тех персонажей, которые совершают визиты в Крым время от времени, Служба безопасности вместе с МИД имеет алгоритм действий, так что все будет в рамках законодательства. В принципе, так же как сейчас будет с девушкой, которая имеет намерение принять участие в Евровидении от России", - заверил он.

    Проверка и санкции СБУ

    Тем временем, СБУ начала проверку информации о визите украинских депутатов в Крым. Позже спикер ведомства Елена Гитлянская сообщила, что в "черный список" украинских силовиков попали политики из Сербии и Чехии. Однако информация о гражданах Украины в этой делегации не подтвердилась.

    "Служба безопасности Украины проверила информацию о пребывании в Крыму политиков из европейских и других стран, которые прибыли по приглашению оккупационной власти "праздновать" третью годовщину псевдореферендума. Выяснилось, что на территории АР Крым незаконно находятся четыре гражданина Сербии и один гражданин Чехии", — сказала она.

    Гитлянская подчеркнула, что СБУ приняла решение о запрете им въезда в Украину сроком на пять лет.

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