Санкции против РФ нужны, но они сделали Путина сильнее - Расмуссен

КИЕВ, 31 мар — РИА Новости Украина, Татьяна Калмыкова. Антироссийские санкции Запада "непреднамеренно" сделали президента РФ Владимира Путина сильнее, заявил бывший генеральный секретарь НАТО Андрес фог Расмуссен.

"У меня нет сомнений, что в действительности экономические санкции против России в некотором роде сделали Путина сильнее, потому что элита в России стала еще более зависимой от Кремля и от Путина", — сказал он, выступая в Hudson Institute на конференции "Санкции США против РФ: оценка их влияния и издержки".

Он пояснил, что теперь возможности внешнего финансирования очень ограничены, и теперь элита "крайне зависит от внутреннего финансирования в России".

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"Так что мы непреднамеренно сделали Путина сильнее и сделали элиту в России еще более зависимой от Путина и Кремля. Это последствия. И тем не менее, я считаю, что санкции необходимы", — добавил Расмуссен.

Бывший генсек НАТО отметил, что "очевидно, последствия должны наступить". "И если мы не хотим войны с Россией, то что еще нам остается делать, кроме как вводить санкции? И мы сделали это. Осознавая, что это может иметь негативные последствия. Но я считаю, что негативные последствия от бездействия были бы еще хуже", — полагает Расмуссен.

Отношения России и Запада ухудшились в связи с ситуацией в Украине. В конце июля 2014 года ЕС и США от точечных санкций против отдельных физлиц и компаний перешли к мерам против целых секторов российской экономики. В ответ Россия ограничила импорт продовольственных товаров из стран, которые ввели в отношении нее санкции: США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии.

Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.