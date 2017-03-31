В Киеве выступили Comedy Women, давшие представления в Крыму

Кадр из видео на Youtube

КИЕВ, 31 мар — РИА Новости Украина. В Киеве 30 марта прошел концерт Comedy Women, которые ранее выступали в Крыму, сообщает блогер Анатолий Шарий на своем Уoutube-канале.

Отмечается, что участницы Comedy Woman после 2014 года дали несколько концертов в Крыму, о чем свидетельствуют видео, информация из аккаунтов Comedy Women в соцсетях. Участницы популярного юмористического проекта выступали в Симферополе, Евпатории, Севастополе и Ялте.

Также на одном из концертов в Крыму Comedy Woman пели песни про президента РФ Владимира Путина, обещая "согреть его у стен Кремля".

Между тем, 30 марта 2017 года коллектив выступил во дворце "Украина" в Киеве. На мероприятии были замечены депутаты Верховной Рады.

Блогер задается вопросом, почему СБУ и МВД позволили Comedy Woman выступить в Киеве после концерта в Крыму, а Юлии Самойловой из-за этого въезд запретили.

Напомним, в этом году Россию на Евровидении должна представлять Самойлова с песней о любви Flame Is Burning. СБУ запретила Самойловой въезд на территорию страны на три года из-за ее выступления в Крыму. Российский Первый канал выразил сожаление, что Украине "не хватило здравого смысла выглядеть цивилизованно" при принятии решения.

Европейский вещательный союз (EBU) ранее предложил Первому каналу устроить спутниковую трансляцию выступления Самойловой, однако телеканал отказался, так как это противоречит смыслу мероприятия, "неукоснительным правилом которого является выступление в живом эфире на сцене Евровидения".