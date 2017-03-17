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    Аксенов призвал Киев "не дурить" украинцев о возврате Крыма

    (обновлено: )242120
    По словам главы Крыма Сергея Аксенова, украинским властям не следует обещать своему населению, что "Крым когда-то будет украинским".
    Сергей Аксенов. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 17 мар – РИА Новости Украина. Глава Крыма Сергей Аксенов призвал украинские власти прекратить "глупые разговоры, что Крым когда-то будет украинским" и "не дурить" население своей страны.

    "Эти глупые разговоры, что Крым когда-то будет украинским, надо прекратить просто. Не дурите граждан Украины, это даже не мечты, это просто фантазии, которые даже не пойму чем обозначены", — сказал Аксенов в эфире телеканала "Россия 1".

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    Крым был присоединен к России после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Украина считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. 

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