Аксенов призвал Киев "не дурить" украинцев о возврате Крыма

КИЕВ, 17 мар – РИА Новости Украина. Глава Крыма Сергей Аксенов призвал украинские власти прекратить "глупые разговоры, что Крым когда-то будет украинским" и "не дурить" население своей страны.

"Эти глупые разговоры, что Крым когда-то будет украинским, надо прекратить просто. Не дурите граждан Украины, это даже не мечты, это просто фантазии, которые даже не пойму чем обозначены", — сказал Аксенов в эфире телеканала "Россия 1".

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Крым был присоединен к России после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Украина считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.