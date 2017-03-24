Закон о коллаборационизме сильнее отдалит от нас Донбасс и Крым - депутат

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Согласно тексту законопроекта, предложенного депутатом "Народного фронта" Игорем Лапиным, коллаборантами станут те, кто получил или использует паспорта или другие документы незаконных организаций, кто входит в состав российской оккупационной власти, а также в любой форме сотрудничает с "российской оккупационной властью и созданными или поддерживаемыми РФ вооруженными формированиями".

Наказанием за нарушение закона, под которое, по идее, подпадает подавляющее число жителей Донбасса и Крыма, станет до 15 лет лишения свободы.

По мнению народного депутата от фракции "Оппозиционного блока" Николая Скорика, подобные инициативы только закрепят негативное отношение людей в Крыму и Донбассе к Украине.

"По идее, украинские власти должны делать все для того, чтобы,, оказавшиеся в условиях оккупации ориентировались на Украину как на пример демократии, толерантного отношения к своим гражданам, которые оказались там не по своей вине. Вместе с тем, инициатива из «Народного фронта» будет только отталкивать таких людей. Когда какие-то дебилы обрубают электроэнергию и блокируют поставки продовольствия, то у людей вырабатывается негативное отношение не только к этим асоциальным элементам, но и к государству в целом", — отмечает депутат.

По его мнению, предлагаемый "Народным фронтом" закон является несусветной глупостью, которая еще дальше отталкивает от Украины эти территории.

"Сегодня все вещи, которые выносятся на обсуждение Верховной Рады, как-то вопросы гражданства или языка, являются попыткой консолидировать вокруг себя, так называемый патриотический электорат. Цель ясна — отвлечь людей от реальных проблем в стране. Мир не восстанавливается, экономика разваливается, тарифы несопоставимы с зарплатой. Это уже не говоря об отсутствии евроинтеграции и реальной борьбы с коррупцией. Любые проблемы в стране выводятся в плоскость псевдо-патриотических заявлений", - говорит Скорик.

В предлагаемом законопроекте политика больше всего удивляет формулировка "сотрудничество с оккупационными властями".

"Что это вообще такое? Если ремонтник на Донбассе работает на электросетях, получает зарплату, кормит семью… Его тоже надо посадить на пятнадцать лет? Примерно по такому же принципу Советская власть относилась к тем, кто был на оккупированных территориях в период Великой Отечественной войны. Все прекрасно помнят, как потом было сложно строить карьеру этим "не вполне благонадежным" людям. Чем же тогда нынешняя украинская власть отличается от представителей так тщательно декоммунизированного прошлого", — считает депутат.

Нардеп не исключил, что предлагаемый законопроект в итоге будет принят.

"Все, что в последнее время происходит в Верховной Раде, во-первых, противозаконно, поскольку в парламенте нет коалиции. Во-вторых, такая инициатива алогична, а в третьих, не имеет никакого отношения к реальной жизни. Украинский парламент в очередной раз подтверждает — он живет своей жизнью, а вся страна — своей", — подытожил Скорик.