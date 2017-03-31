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    Большинство украинцев хотят вернуть Крым, но не все в это верят - опрос

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    Украина - США - РФ: крымский вопрос (97)

    (обновлено: )42004
    Многие украинцы надеются на возвращение Крыма "в случае смены власти в России" и при условии роста благосостояния в Украине. Кроме того, надеются на усиление санкций и давление на РФ со стороны международного сообщества, сообщили социологи.
    Крым. Архивное фото
    RIA News Александр Кириак | Перейти в фотобанк

    Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

    Абсолютное большинство (86%) граждан Украины хотели бы, чтобы Крым снова стал украинским. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса, проведенного исследовательской компанией InMind по заказу Мининформполитики Украины.

    Опрос проводился в марте 2017 года. Всего опрошено 1000 человек в 77 населенных пунктах во всех регионах, подконтрольных Киеву. Статистическая ошибка выборки не превышает 4,4%.

    Согласно результатам опроса, возвращения Крыма в состав Украины хотели бы 95% респондентов на западе страны, 90% в центре и 77% на юго-востоке. В целом по Украине такое желание у 86% опрошенных (61,8% — безусловно хотели бы возвращения Крыма; 24,6% — скорее хотели бы; скорее и точно не хотели бы 5,3%; не интересует этот вопрос 8,4%).

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    При этом 60% украинцев считают, что возвращение Крыма в состав Украины возможно, тогда как 25% — колеблются или считают, что это уже скорее невозможно.

    "Более всего на возвращение Крыма (украинцы — Ред.) надеются в случае смены власти в России и при условии роста благосостояния в Украине", — сообщили в компании InMind. Также существенное влияние на возвращение Крыма, по мнению респондентов, должно сыграть усиление санкций и давление на РФ со стороны международного сообщества. Немногие (лишь 9%) опрошенные считают, что Крым можно вернуть путем военного наступления ВСУ.

    Напомним, Крым и Севастополь стали российскими регионами после проведенного 16 марта 2014 года референдума,  на котором большинство жителей высказались за вхождение в состав России. Воссоединение с Россией поддержало 96,77% крымчан и 95,6% севастопольцев.

    Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.

    Ранее глава Крыма Сергей Аксенов призвал украинские власти прекратить "глупые разговоры, что Крым когда-то будет украинским" и "не дурить" население своей страны. По его словам, "это даже не мечты, это просто фантазии".

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