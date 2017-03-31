ГПУ собирается отсудить у россиян 5 млн грн за авиарейсы в Крым

КИЕВ, 31 мар — РИА Новости Украина. Генпрокурор Юрий Луценко заявил о намерениях выставить счета российским авиакомпаниям за посещение Крыма, пишет Крым.Реалии.

"Сейчас мы планируем выставить счета российской авиакомпании, которая не платит соответствующих платежей, приземляясь на территории Крыма. Иск составляет около 5 миллионов гривен", — сообщил Луценко во время официального открытия офиса прокуратуры АРК в Киеве.

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Генеральный прокурор добавил, что сейчас ведется работа по отслеживанию морских судов, которые заходят в крымские порты.

На данный момент авиаполеты в Крым осуществляют лишь российские авиакомпании.

Ранее сообщалось, что Малиновский районный суд Одессы конфисковал судно Sky Moon под флагом Танзании за незаконный заход в порты Крыма.