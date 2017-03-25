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    Делегация из Турции посетит Крым

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    Визит запланирован на май. Глава госкомитета республики по делам межнациональных отношений Заур Смирнов сообщил, что он приурочен к годовщине памяти жертв крымскотатарского народа, депортированного из полуострова в советское время.
    Турция после попытки военного переворота
    REUTERS Huseyin Aldemir

    КИЕВ, 25 мар – РИА Новости Украина, Виктор Лященко. Крым посетит делегация из Турции, куда войдут представители крымскотатарской диаспоры, сообщил глава госкомитета республики по делам межнациональных отношений Заур Смирнов.

    "Мы получили официальное подтверждение о приезде турецкой делегации, в которую войдут около десяти представителей крымскотатарской диаспоры, проживающей в Турции", — сказал РИА Новости Смирнов.

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    По его словам, возглавит делегацию глава федерации культурных объединений крымских татар Унвер Сель.

    Визит, который запланирован на май, приурочен к годовщине памяти жертв крымскотатарского народа, депортированного из полуострова в советское время.

    "Диаспора нацелена на налаживание отношений с Крымом", — подчеркнул Смирнов.

    В годы Великой Отечественной войны насильственной депортации из Крыма по подозрениям или обвинениям в государственной измене подверглись представители 20 национальностей. Больше всего пострадали крымские татары — с полуострова было выселено свыше 183 тысяч человек. 

    Киев настаивает на аннексии Крыма Российской Федерацией, в связи с чем был введен ряд санкций. Украина считает территорию полуострова оккупированной. 

    Делегация турецких политиков и представителей бизнес-кругов посещала Симферополь также в 2016 году.

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