Делегация из Турции посетит Крым

КИЕВ, 25 мар – РИА Новости Украина, Виктор Лященко. Крым посетит делегация из Турции, куда войдут представители крымскотатарской диаспоры, сообщил глава госкомитета республики по делам межнациональных отношений Заур Смирнов.

"Мы получили официальное подтверждение о приезде турецкой делегации, в которую войдут около десяти представителей крымскотатарской диаспоры, проживающей в Турции", — сказал РИА Новости Смирнов.

По его словам, возглавит делегацию глава федерации культурных объединений крымских татар Унвер Сель.

Визит, который запланирован на май, приурочен к годовщине памяти жертв крымскотатарского народа, депортированного из полуострова в советское время.

"Диаспора нацелена на налаживание отношений с Крымом", — подчеркнул Смирнов.

В годы Великой Отечественной войны насильственной депортации из Крыма по подозрениям или обвинениям в государственной измене подверглись представители 20 национальностей. Больше всего пострадали крымские татары — с полуострова было выселено свыше 183 тысяч человек.

Киев настаивает на аннексии Крыма Российской Федерацией, в связи с чем был введен ряд санкций. Украина считает территорию полуострова оккупированной.

Делегация турецких политиков и представителей бизнес-кругов посещала Симферополь также в 2016 году.