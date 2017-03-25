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    Немецкие бизнесмены и политики посетили Крым

    Тема:

    Украина - США - РФ: крымский вопрос (90)

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    Согласно информации, делегация состоит из десяти человек. В ее состав вошли в большой части бизнесмены, которые занимаются вопросами недвижимости и политики регионального уровня – это депутаты от партии Левых.
    Флаг Германии
    RIA News Виталий Белоусов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 25 мар – РИА Новости Украина. В Крым приехала делегация немецких политиков и бизнесменов. Об этом сообщил РИА Новости глава немецкой национально-культурной автономии полуострова Юрий Гемпель.

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    "Делегация десять человек. В ее состав вошли в большой части бизнесмены, которые занимаются вопросами недвижимости и политики регионального уровня – это депутаты от партии Левых. В конце визита, наши гости смогут выразить свое мнение о Крыме, о том, что здесь происходит, получив объективную информацию", — сказал Гемпель.

    В рамках визита делегация ознакомится с достопримечательностями Ялты и Севастополя, а также запланирована встреча в Симферополе с главой крымского парламента Владимиром Константиновым.

    "Каждая делегация из Германии, которая посещает Крым, первые шаги делает очень настороженно. Они приезжают с убеждением, что здесь чуть ли ни военные действия, что здесь ущемляют по национальному признаку. Но, как правило, уезжая из Крыма, они свое мнение в корни меняют", — подчеркнул Гемпель.

    Ранее глава госкомитета республики по делам межнациональных отношений Заур Смирнов сообщил, что Крым посетит делегация из Турции, куда войдут представители крымскотатарской диаспоры.

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