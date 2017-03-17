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    Общество

    Украина конфисковала иностранное судно за вхождение в порты Крыма

    (обновлено: )61113
    Как сообщили в прокуратуре Южного региона, капитан судна Sky Moon – гражданин Сирии – и один из основателей компании-грузовладельца – гражданин Молдовы, привлечены к уголовной ответственности в Украине.
    Молоток судьи
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 17 мар — РИА Новости Украина. Малиновский районный суд Одессы конфисковал судно Sky Moon под флагом Танзании за незаконный заход в порты Крыма, сообщает пресс-служба военной прокуратуры Южного региона.

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    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    В среду, 15 марта, суд рассмотрел административный протокол о нарушении таможенных правил в отношении капитана судна Sky Moon. Капитана признали виновным в перемещении вне украинского таможенного контроля с территории Крыма более 3 тысяч тонн технической соды.

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    Контрабандный товар стоимостью почти 18,5 млн грн, а также транспортное средство, которое использовалось для совершения правонарушения, конфискованы, заявили в прокуратуре.

    "Это крупнейшая товарная партия в истории украинских правоохранительных органов, которая конфискована судом за нарушение таможенных правил. Также впервые в истории Украины суд принял решение и о конфискации судна", – говорится в сообщении.

    Кроме того, капитан судна – гражданин Сирии – и один из основателей компании-грузовладельца – гражданин Молдовы, привлечены к уголовной ответственности в Украине. В настоящее время решается вопрос о привлечении к ответственности представителя судовладельца – гражданина Румынии, который организовал преступление, сказано в сообщении.

    Напомним, 30 ноября 2016 года украинские пограничники задержали Sky Moon на пути из Севастополя в молдавский порт Джурджулешты. Капитан пытался имитировать поломку корабля.

    Ранее сообщалось, что Пентагон обвинил Россию в размещении наземных крылатых ракет. 

    Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.

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