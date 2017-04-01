Ополченцы обвинили военных в нарушении перемирия в Донбассе

КИЕВ, 1 апр — РИА Новости Украина. Ополченцы заявили, что украинские силовики нарушили режим прекращения огня, объявленный с 1 апреля, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики.

"В 01.20 зафиксирован минометный обстрел (калибр 82 мм) – 20 мин, гранатомет АГС – 29 выстрелов, и стрелковое оружие – с направления Луганское в направлении Калиновка", — сообщили РИА новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

Он уточнил, что всего за минувшие сутки украинские силовики 14 раз нарушили режим прекращения огня, применив артиллерию калибра 122-мм, минометы калибра 120 и 82-мм, БМП-1, БМП-2, зенитные установки ЗУ-23-2, гранатометы (АГС, СПГ) и стрелковое оружие. Обстрелам подверглись позиции Народной милиции ЛНР в районах населенных пунктов Славяносербск, Калиновка, Анновка, Донецкий, Лозовое, Фрунзе, Логвиново, Калиново, Первомайск, Сокольники.

"Пострадавших в результате обстрелов и повреждений нет", — уточнили в пресс-службе.

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

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В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. СНБО 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта.