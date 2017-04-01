Магомедов: электроснабжение Авдеевки не восстановлено из-за обстрелов

КИЕВ, 1 апр — РИА Новости Украина. Ремонтники не смогли приступить к восстановлению поврежденных обстрелами линий электропередач (ЛЭП) в районе Авдеевки из-за отсутствия режима тишины; работы могут возобновиться в воскресенье, сообщил директор Авдеевского коксохимического завода Муса Магомедов.

В среду Авдеевка в очередной раз осталась без света из-за повреждения линии электропередачи. Ремонтные работы по восстановлению света переносили уже три раза. Ранее в компании "Вода Донбасса" заявили, что в результате обстрела обесточена Донецкая фильтровальная станция. Прекращена подача воды в Авдеевку, частично — в подконтрольные самопровозглашенной ДНР Донецк и Ясиноватую.

"Плохая новость: несмотря на наличие разрешения Совместного центра по контролю и координации за режимом прекращения огня в Донбассе и зеркального патрулирования ОБСЕ не удалось добиться соблюдение режима тишины, из-за начавшегося вблизи боя энергетики были вынуждены эвакуироваться с линий и Донецкой фильтровальной станции", — написал Магомедов в Facebook.

Он добавил, что в субботу "продолжения работ по восстановлению ЛЭП не будет, ждем завтра".

Контактная группа по Украине на встрече в Минске в среду согласовала полное прекращение огня в Донбассе с полуночи субботы. Ополченцы самопровозглашенных ДНР и ЛНР заявили, что намерены придерживаться объявленного с 1 апреля режима тишины. Президент Петр Порошенко также дал поручение руководству Генштаба вооруженных сил и министерства обороны соблюдать режим прекращения огня в Донбассе с 1 апреля.

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

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В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. СНБО 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта.