В ДНР сообщили, что собственники украинских предприятий на диалог не вышли

КИЕВ, 31 мар — РИА Новости Украина Никто из собственников предприятий украинской юрисдикции на диалог с представителями ДНР так и не вышел, сообщил в пятницу журналистам и.о. министра промышленности и торговли ДНР Алексей Грановский.

В конце января группа бывших участников военной операции в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной рады Украины, заблокировали на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что любая торговля с самопровозглашенными республиками незаконна, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. Власти ДНР и ЛНР в ответ с 1 марта ввели внешнее управление на предприятиях украинской юрисдикции в Донбассе.

"Ни один собственник предприятий не вышел на диалог и не перерегистрировался в правовом поле ДНР", — сказал Грановский.

Он подчеркнул, что эти предприятия не были национализированы, на них было введено внешнее управление и республика вернется к диалогу с собственниками предприятий после признания ДНР.

"После признания ДНР каждому из собственников будет предъявлен перечень инвестиций, потраченных на содержание этих предприятий, и это все будет обсуждаться на государственном уровне", — добавил Грановский.

В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. СНБО 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта.

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СНБО одобрил предложение президента Петра Порошенко о введении с 15 марта полной грузовой транспортной блокады неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Это решение будет действовать, пока предприятия в самопровозглашенных ДНР и ЛНР не вернутся под украинскую юрисдикцию. В ДНР и ЛНР заявили, что блокада противоречит минским соглашениям.