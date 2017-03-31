наверх
31.03.201722:05
Курсы валют НБУ
  • EUR28.96- 0.10
  • USD26.98- 0.06
Рубрики
Ещё
    Экономика

    В ДНР сообщили, что собственники украинских предприятий на диалог не вышли

    Тема:

    Официальная блокада Донбасса: реакция и последствия (218)

    (обновлено: )21360
    По словам и.о. министра промышленности и торговли ДНР Алексея Грановского, ни один собственник предприятий не вышел на диалог и "не перерегистрировался в правовом поле ДНР".
    Человек в каске с флагом ДНР.
    RIA News Евгений Биятов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 31 мар — РИА Новости Украина Никто из собственников предприятий украинской юрисдикции на диалог с представителями ДНР так и не вышел, сообщил в пятницу журналистам и.о. министра промышленности и торговли ДНР Алексей Грановский.

    Участники блокады Донбасса
    Штаб блокады торговли с оккупантами/Facebook
    Der Spiegel: блокада Донбасса закрепила раздел Украины

    В конце января группа бывших участников военной операции в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной рады Украины, заблокировали на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что любая торговля с самопровозглашенными республиками незаконна, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. Власти ДНР и ЛНР в ответ с 1 марта ввели внешнее управление на предприятиях украинской юрисдикции в Донбассе.

    "Ни один собственник предприятий не вышел на диалог и не перерегистрировался в правовом поле ДНР", — сказал Грановский.

    Он подчеркнул, что эти предприятия не были национализированы, на них было введено внешнее управление и республика вернется к диалогу с собственниками предприятий после признания ДНР.

    "После признания ДНР каждому из собственников будет предъявлен перечень инвестиций, потраченных на содержание этих предприятий, и это все будет обсуждаться на государственном уровне", — добавил Грановский.

    В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. СНБО 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта. 

    Читайте также: Власть поиграла мускулами. Адвокат о задержании "блокировщиков" Донбасса

    СНБО одобрил предложение президента Петра Порошенко о введении с 15 марта полной грузовой транспортной блокады неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Это решение будет действовать, пока предприятия в самопровозглашенных ДНР и ЛНР не вернутся под украинскую юрисдикцию. В ДНР и ЛНР заявили, что блокада противоречит минским соглашениям.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Молоточек судьи
    Украина - РФ. Суд и дело на 3 миллиарда
    Обстрел консульства Польши в Луцке
    Обстрел консульства Польши в Луцке
    Василий Вакаров
    Неработающий реестр: скандал с подачей e-деклараций
    Под санкциями. Активы российских банков в Украине. Инфографика
    Уход российских банков из Украины