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19.04.201712:42
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    Фотоленты

    Порошенко прилетел в Лондон: встреча с представителями бизнеса

    (обновлено: )31
    Официальный визит Президента Украины в Великобританию
    Официальный визит Президента Украины в Великобританию
    Официальный визит Президента Украины в Великобританию
    Официальный визит Президента Украины в Великобританию
    Официальный визит Президента Украины в Великобританию
    Официальный визит Президента Украины в Великобританию
    Официальный визит Президента Украины в Великобританию
    Официальный визит Президента Украины в Великобританию
    Администрация Президента Украины
    Официальный визит Президента Украины в Великобританию
    Официальный визит Президента Украины в Великобританию
    Администрация Президента Украины
    Официальный визит Президента Украины в Великобританию
    Официальный визит Президента Украины в Великобританию
    Администрация Президента Украины
    Официальный визит Президента Украины в Великобританию
    Официальный визит Президента Украины в Великобританию
    Администрация Президента Украины
    Официальный визит Президента Украины в Великобританию
    Официальный визит Президента Украины в Великобританию
    Администрация Президента Украины
    Официальный визит Президента Украины в Великобританию
    Официальный визит Президента Украины в Великобританию
    facebook.com/petroporoshenko

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    Официальный визит Президента Украины в Великобританию

    Президент Украины Петр Порошенко в среду начал официальный визит в Великобританию по приглашению премьер-министра этой страны Терезы Мэй.

    Рабочий визит Петра Порошенко в Германию
    Сайт президента Украины
    Порошенко летит в Великобританию: Мэй, Джонсон и лидерство

    Порошенко уже провел встречу с представителями деловых кругов Великобритании, которым рассказал о внедрении реформ в Украине на протяжении последних трех лет и обозначил результаты, которых удалось достичь на сегодняшний день. 

    Глава государства отметил успешное сотрудничество украинского предприятия "Антонов" и британской компании Dowty Propellers при создании транспортного самолета Ан-132D и приветствовал интерес британских компаний в Украине, в частности, международной компании Unilever, которая открыла чайную фабрику в Киевской области, и международной компании Hutchison Ports, которая планирует в краткосрочной перспективе выйти на рынок отечественных морских контейнерных перевозок. 

    Президент пригласил британский бизнес инвестировать в Украину, сообщает пресс-служба Петра Порошенко.

    Великобритания 29 марта официально запустила процесс выхода Великобритании из ЕС, передав главе Евросовета Дональду Туску письмо с соответствующим уведомлением. Согласно правилам, изложенным в 50-й статье Лиссабонского договора о выходе из Евросоюза, Великобритания должна будет покинуть состав объединения 29 марта 2019 года — спустя ровно два года после запуска Brexit.

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