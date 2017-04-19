Порошенко прилетел в Лондон: встреча с представителями бизнеса

Президент Украины Петр Порошенко в среду начал официальный визит в Великобританию по приглашению премьер-министра этой страны Терезы Мэй.

Порошенко уже провел встречу с представителями деловых кругов Великобритании, которым рассказал о внедрении реформ в Украине на протяжении последних трех лет и обозначил результаты, которых удалось достичь на сегодняшний день.

Глава государства отметил успешное сотрудничество украинского предприятия "Антонов" и британской компании Dowty Propellers при создании транспортного самолета Ан-132D и приветствовал интерес британских компаний в Украине, в частности, международной компании Unilever, которая открыла чайную фабрику в Киевской области, и международной компании Hutchison Ports, которая планирует в краткосрочной перспективе выйти на рынок отечественных морских контейнерных перевозок.

Президент пригласил британский бизнес инвестировать в Украину, сообщает пресс-служба Петра Порошенко.

Великобритания 29 марта официально запустила процесс выхода Великобритании из ЕС, передав главе Евросовета Дональду Туску письмо с соответствующим уведомлением. Согласно правилам, изложенным в 50-й статье Лиссабонского договора о выходе из Евросоюза, Великобритания должна будет покинуть состав объединения 29 марта 2019 года — спустя ровно два года после запуска Brexit.