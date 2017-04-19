В Днепре из-за снегопада закрывают школы

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КИЕВ, 19 апр — РИА Новости Украина. Власти Днепра в связи с ухудшением погодных условий распорядились до пятницы закрыть школы.

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За минувшие сутки в некоторых областях Украины похолодало и выпал снег. По информации СМИ, в Днепре из-за сильного снегопада наблюдается транспортный коллапс. Водителям советуют воздержаться от поездок по маршруту Днепр — Запорожье. В городе также замело аэропорт.

"Дал распоряжение до пятницы включительно закрыть школы. Сейчас пойдет телефонограмма. Стихийное бедствие", — написал мэр Днепра Борис Филатов на своей странице в Facebook.

Ранее ГСЧС по чрезвычайным ситуациям сообщила, что 152 населенных пункта в шести областях остались без электричества из-за непогоды.