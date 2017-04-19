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19.04.201711:11
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    Общество

    В Днепре из-за снегопада закрывают школы

    Тема:

    Весенняя непогода: Украину засыпает снегом (11)

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    Мэр Днепра Борис Филатов сообщил, что власти не могут снова запустить отопление, также в городе возможны подтопления, перебои с электричеством и водой.
    Снег в Днепре
    twitter.com/karoDnepr

    КИЕВ, 19 апр — РИА Новости Украина. Власти Днепра в связи с ухудшением погодных условий распорядились до пятницы закрыть школы.

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    За минувшие сутки в некоторых областях Украины похолодало и выпал снег. По информации СМИ, в Днепре из-за сильного снегопада наблюдается транспортный коллапс. Водителям советуют воздержаться от поездок по маршруту Днепр — Запорожье. В городе также замело аэропорт.

    "Дал распоряжение до пятницы включительно закрыть школы. Сейчас пойдет телефонограмма. Стихийное бедствие", — написал мэр Днепра Борис Филатов на своей странице в Facebook.

    Ранее ГСЧС по чрезвычайным ситуациям сообщила, что 152 населенных пункта в шести областях остались без электричества из-за непогоды.

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