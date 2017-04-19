Снег в Харькове: коммунальные службы "прятались" от стихии - спецкор

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РИА Новости Украина — радиостанция "Голос столицы"

Более 700 деревьев повалено, обесточены тысячи домов — таковы последствия непогоды в Харькове. Также в городе отменили утренние рейсы в аэропорту. Подробнее о том, что происходит в Харькове, сообщил в эфире радиостанции Голос Столицы специальный корреспондент Юрий Ларин.

(текст публикуется на языке оригинала)

Снігопади ще тривають?

— Інтенсивність снігопаду значно зменшилася. Проте сніг продовжується. За відомостями харківського регіонального центру гідрометеорології, за ніч і ранок в місті випало близько 24 сантиметрів снігу. Це спричинило справді серйозні ускладнення в житті міста, за словами мера Геннадія Кернеса, всього в місті було знеструмлено шість дитсадків, дві школи, сорок багатоквартирних будинків і понад тисячу приватних будинків. Вітром та снігопадом завалило більше 700 дерев та обломило близько двох тисяч великих гілок. По області ситуація теж не краща, повністю знеструмлено 61 населений пункт, 33 частково, зараз до ліквідації наслідків цієї негоди залучені, мабуть, вся техніка, що мається в розпорядженні районних РЕСів.

twitter.com/XAPKIB Снегопад в Харькове

Влада міста була готова до такої ситуації? Адже певні прогнози синоптики робили…

— Я розкажу, як це починалося з самого ранку. До 9.30 дороги в місті були нечищені повністю, ремонтників ніде не було. Діяти почали лише після того, як все вщухло. Я особисто проїхався з селища Жуковського, хто знає Харків — зрозуміє, де це. Це ближче до околиці. До самого центру Білгородське шосе, Сумська і в районі площі Свободи нічого не було почищено. Перші машини, трактори, я побачив після дев'ятої ранку, тоді почалося розчищення. Мабуть, таке використання снігоприбиральної техніки пов'язано з прогнозами і, мабуть, з економією якихось ресурсів. Тому коли сніг почав вщухати, тільки тоді техніка виїхала на прибирання.

А щодо ситуації в аеропорту?

— Згідно з повідомленням табло відльотів-прильотів, які розміщене на сайті міжнародного аеропорту "Харків", були скасовані вранішні рейси. Це на Київ і на Стамбул, вони мали відлетіти о 7.00 та о 9.45. Водночас рейс, теж вранішній, на Мінськ, який мав відлетіти о 6.00, він був все ж таки відправлений о 10.59. Судячи з табло, наступний рейс на Стамбул, який має відлетіти о 13.30, він відлетить вже за розкладом. Тобто судячи з інформації табло, таки відновив роботу в штатному режимі харківський аеропорт.

Женя Бодачевський/vk.com Снегопад в Харькове

Була інформація, що через негоду не будуть працювати школи…

— В цілому по місту Харкову інформації про те, що будуть закриті школи через похолодання, немає. Водночас, по області є така інформація. 18 районів і міст обласного значення ухвалили рішення призупинити навчальний процес у школах до, найімовірніше, понеділка, коли погода і температура повітря покращиться.

Ранее начальник ГУ Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан и директор киевской школы №148 Сергей Горбачев в эфире "ГС" прокомментировали, какая температура считается нормальной для ученого заведения, и как проблему холодных помещений решают в столичных школах.