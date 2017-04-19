наверх
19.04.201717:15
Курсы валют НБУ
  • EUR28.68+ 0.17
  • USD26.85+ 0.03
Рубрики
Ещё
    В мире

    Суд ООН не удовлетворил требование Киева о мерах по иску к РФ

    (обновлено: )34480
    Решение суда озвучил председатель судебной инстанции судья Ронни Абрахам в ходе открытого слушания во Дворце мира в Гааге — официальной резиденции суда.
    Международный суд ООН
    112.ua

    КИЕВ, 19 апр — РИА Новости Украина. Международный суд ООН не удовлетворил требование Украины по временным мерам по иску к России в связи с нарушением конвенции по финансированию терроризма.

    Флаги Украины и России
    КГГА
    Deutsche Welle: иск Украины против РФ в суд ООН - основные факты

    Сообщается, что решение озвучил председатель судебной инстанции судья Ронни Абрахам в ходе открытого слушания во Дворце мира в Гааге — официальной резиденции суда.

    Напомним, Киев утверждает, что Москва нарушила две международные конвенции: о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Россия эти обвинения отвергает. Украина на период разбирательства потребовала от Международного суда ввести временные меры против РФ. Согласно существующей процедуре, они вводятся с целью "заморозить" развитие конфликтной ситуации, предотвратить ее ухудшение до того, как суд не вынесет окончательное решение.

    Среди предлагаемых Киевом временных мер значатся "введение Россией должного контроля за своей границей", "прекращение перевода с территории РФ денежных средств, перехода военнослужащих из России, поставок оружия, транспортных средств, оборудования группировкам, вовлеченным в акты терроризма против мирного населения Украины".

    Кроме того, Киев предложил побудить Москву "воздержаться от каких-либо форм расовой дискриминации против населения и институтов, находящихся под российским контролем, в том числе на Крымском полуострове". Украинская сторона призывает РФ "прекратить политическое и культурное давление против украинцев в Крыму, в том числе отменить ограничения на обучение на украинском языке".

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Мокрый снег
    Весенняя непогода: Украину засыпает снегом
    Поиск сухогруза. Архивное фото
    Крушение сухогруза в Черном море
    Евровидение в Украине
    Скандальное Евровидение: Россия не едет в Киев
    Флаги Украины и России
    Украина против России: суд в Гааге