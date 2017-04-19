Суд ООН не удовлетворил требование Киева о мерах по иску к РФ

КИЕВ, 19 апр — РИА Новости Украина. Международный суд ООН не удовлетворил требование Украины по временным мерам по иску к России в связи с нарушением конвенции по финансированию терроризма.

Сообщается, что решение озвучил председатель судебной инстанции судья Ронни Абрахам в ходе открытого слушания во Дворце мира в Гааге — официальной резиденции суда.

Напомним, Киев утверждает, что Москва нарушила две международные конвенции: о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Россия эти обвинения отвергает. Украина на период разбирательства потребовала от Международного суда ввести временные меры против РФ. Согласно существующей процедуре, они вводятся с целью "заморозить" развитие конфликтной ситуации, предотвратить ее ухудшение до того, как суд не вынесет окончательное решение.

Среди предлагаемых Киевом временных мер значатся "введение Россией должного контроля за своей границей", "прекращение перевода с территории РФ денежных средств, перехода военнослужащих из России, поставок оружия, транспортных средств, оборудования группировкам, вовлеченным в акты терроризма против мирного населения Украины".

Кроме того, Киев предложил побудить Москву "воздержаться от каких-либо форм расовой дискриминации против населения и институтов, находящихся под российским контролем, в том числе на Крымском полуострове". Украинская сторона призывает РФ "прекратить политическое и культурное давление против украинцев в Крыму, в том числе отменить ограничения на обучение на украинском языке".