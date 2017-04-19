Требование Украины ввести временные меры по иску к России. Справка

КИЕВ, 19 апр — РИА Новости Украина. Международный суд ООН, как ожидается, в среду объявит свое решение по вопросу о требовании Украины ввести временные меры по иску к России.

16 января 2017 года Украина подала иск против России в Международный суд ООН в Гааге. Соответствующее поручение дал президент Украины Петр Порошенко.

По сообщению МИД Украины, иск подан "с целью привлечения Российской Федерации к ответственности за совершение актов терроризма и дискриминации в течение ее незаконной агрессии против Украины".

Украина утверждает, что Москва нарушила две конвенции – о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Киев обвинил Москву в поддержке терроризма и поставках оружия в Украину, а также дискриминации крымских татар и украинцев на территории Крыма.

К актам терроризма, Украина причислила, в том числе, крушение малайзийского Boeing в Донецкой области и настаивает на выплате Россией "компенсации за сбитый Boeing рейса MH17".

Украина в связи с иском потребовала от Международного суда ввести временные меры против РФ. Временные меры, как правило, вводятся с целью "заморозить" развитие конфликтной ситуации, предотвратить ее ухудшение до того, как суд не вынесет окончательное решение.

Среди временных мер, которые предлагает ввести Киев, значатся "введение Россией должного контроля за своей границей", "прекращение перевода с территории РФ денежных средств, перехода военнослужащих из России, поставок оружия, транспортных средств, оборудования группировкам, вовлеченным в акты терроризма против мирного населения Украины".

Кроме того, Киев предлагает побудить Москву "воздержаться от каких-либо форм расовой дискриминации против населения и институтов, находящихся под российским контролем, в том числе на Крымском полуострове". Украинская сторона призывает РФ "прекратить политическое и культурное давление против украинцев в Крыму, в том числе отменить ограничения на обучение на украинском языке".

6-9 марта 2017 года в Международном суде ООН прошли слушания, в ходе которых Россия отвергла обвинения Киева в поддержке терроризма и поставках оружия в Украину.

По сообщению МИД РФ, на слушаниях суда в Гааге Россия "привела доказательства того, что Украина не обосновала надлежащим образом свои претензии, а также изложила объективную картину ситуации на юго-востоке Украины и в Крыму".

В ведомстве отметили, что Украина использует суд как площадку для озвучивания политизированных обвинений, выходящих за пределы юрисдикции суда.

Комментируя предложение Киева ввести временные меры, глава правового департамента МИД РФ Роман Колодкин заявил, что в Москве "не видят ни юридической, ни фактической базы для их введения". Он подчеркнул, если Киев действительно ищет мир, то он должен работать над полным выполнением минских договоренностей.

9 марта 2017 года Москва передала в Международный суд ООН документы, подтверждающие ее позицию по иску Украины. Досье содержит около 800 страниц. Среди документов есть скриншоты из соцсетей и архив новостей – в частности, СМИ.

19 апреля 2017 года в ходе открытого судебного слушания во Дворце Мира в Гааге Международный суд ООН объявит свое решение по вопросу о требовании Украины ввести временные меры по иску к России.