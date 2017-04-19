В среду суд в Гааге огласит решение по иску Украины к РФ

КИЕВ, 19 апр – РИА Новости Украина. Международный суд ООН в среду огласит решение по требованию Украины ввести временные меры в рамках иска к России, разбирательство которого может затянуться на несколько лет. Решение будет озвучено председателем судебной инстанции, судьей Ронни Абрахамом, в ходе открытого слушания во Дворце Мира в Гааге — официальной резиденции суда.

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Киев утверждает, что Москва нарушила две международные конвенции — о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Москва эти обвинения отвергает. Украина на период разбирательства потребовала от Международного суда ввести так называемые временные меры против РФ. Согласно существующей процедуре, они вводятся с целью "заморозить" развитие конфликтной ситуации, предотвратить ее ухудшение до того, как суд не вынесет окончательное решение.

Международный суд ООН — это не единственный орган, через который Украина пытается обвинить Россию. За последние три года Киев подал пять исков в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ): по два — с обвинением в нарушении прав человека в Крыму и Донбассе и еще один — с обвинением в похищении детей-сирот и детей-инвалидов. На текущий момент все они находятся на стадии определения юрисдикции. В Киеве ранее сообщили, что готовят шестой иск.

Среди временных мер, которые предлагает учредить Киев, значатся "введение Россией должного контроля за своей границей", "прекращение перевода с территории РФ денежных средств, перехода военнослужащих из России, поставок оружия, транспортных средств, оборудования группировкам, вовлеченным в акты терроризма против мирного населения Украины".

Кроме того, Киев предлагает побудить Москву "воздержаться от каких-либо форм расовой дискриминации против населения и институтов, находящихся под российским контролем, в том числе на Крымском полуострове". Украинская сторона призывает РФ "прекратить политическое и культурное давление против украинцев в Крыму, в том числе отменить ограничения на обучение на украинском языке".

Россия неоднократно опровергала подобные обвинения как со стороны Киева, так и стран Запада, подчеркивая, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Представитель России в процессе, глава правового департамента МИД РФ Роман Колодкин заявил, что выдвинутые Украиной обвинения находятся за пределами юрисдикции суда. Комментируя предложение Киева ввести временные меры, он отметил, что в Москве "не видят ни юридической, ни фактической базы для их введения". Он подчеркнул, если Киев действительно ищет мир, то он должен работать над полным выполнением минских договоренностей.

Профессор кафедры международного права МГИМО, доктор юридических наук Дмитрий Лабин, говоря о последствиях того или иного решения суда по временным мерам, ранее заявил РИА Новости, что не стал бы воспринимать любой вердикт как победу или поражение.

"Если внимательно посмотреть на просьбу о временных мерах, то эти пункты достаточно декларативные. Любой из нас подпишется под тем, что нужно соблюдать международное право и его не нарушать. Зачастую Международный суд безболезненно выносит такие положения, поскольку на период спора стороны действительно должны воздержаться от каких-либо нарушений. Но конкретных инструкций и предписаний Международный суд ООН, конечно, не может давать суверенным государствам. Поэтому я не вижу здесь большой опасности ни для одной из сторон. Конечно, принятие временных мер может послужить неким информационным поводом, который можно в медийном пространстве использовать, но значимых юридических последствий здесь не может возникнуть", — пояснил эксперт.

Украина подала иск против России в середине января.