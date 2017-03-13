Суд ООН в Гааге: улики, доказательства, аргументы сторон

Ольга Сухаревская, магистр внешней политики, правовед

Начавшийся в Международном суде ООН судебный процесс Украины против России стал первым в ряду обещанных Киевом судебных разбирательств, связанных с украинскими событиями, произошедшими после февраля 2014 г. Именно украинскими, т.к., по собственному признанию замминистра иностранных дел Елены Зеркаль, "в Гааге все висит на волоске", потому предметом иска не стало обвинение России в "аннексии Крыма" и "агрессии". Уже весьма красноречиво, поскольку выяснилось, что вышеупомянутая внутриполитическая и внешнеполитическая риторика Украины не может быть применена в суде.

Что требует Украина

Официальное название процесса — "Применение Конвенции о запрещении финансирования терроризма и Международной конвенции о запрещении всех форм расовой дискриминации". В поданном на рассмотрение МС ООН исковом заявлении Киев требует от РФ обеспечить такой контроль на своей границе, который предотвратит дальнейшие акты терроризма, включая поставки оружия, транспорта, оборудования или персонала для террористов; принять все имеющиеся в ее распоряжении меры, чтобы те группы, которым она ранее передавала деньги, оружие и т. д., воздерживались от совершения актов терроризма на Украине; воздержаться от любых актов расовой дискриминации в отношении лиц, групп или организаций на территории, на которой она осуществляет эффективный контроль, включая Крым. Как водится, остро нуждающийся в деньгах Киев желает и получения компенсаций, но еще не решил, каких именно и в каком размере.

Основная задача данного этапа судебного рассмотрения — убедить суд, что он обладает юрисдикцией рассматривать переданную ему ситуацию, а также добиться принятия судом временных мер защиты.

Возможность крайне иллюзорная, поскольку ранее МС ООН уже отказался рассматривать аналогичный иск от Грузии по обвинению России в расовой дискриминации, заявив, что это не входит в его компетенцию. До рассмотрения дела, по сути, не дошло вообще. Что же касается применения конвенции о запрете финансирования терроризма, Международный суд ООН не имеет прецедентов рассмотрения подобных дел.

Лозунги или аргументы?

Впрочем, компетенция суда и неопытность в рассмотрении дел о финансировании терроризма далеко не самая большая проблема украинской юридической группы.

Первая и главная – отсутствие доказательств обвинений. Выступая перед судьями, Елена Зеркаль ограничилась лишь эмоциональными опусами, в частности, о том, что "тысячи невинных украинцев уже стали жертвами смертельных атак, а миллионы живут под нависшей угрозой", и Россия решила их заморозить, прекратив поставки газа. Не менее эмоционально высказался и представляющий интересы Украины американский профессор Кох, порадовавший судей монологом в стиле древнегреческой трагедии: "Перед лицом ужасающего террора украинцы вопрошают: кто следующий? Кого собьет очередная русская ракета после самолета МН17? Обстреляют ли опять гражданские районы Мариуполя? Когда русские бомбы ударят по зонам, находящимся вдали зоны конфликта?" Остается надеяться, что носовые платки были у судей с собой, и им не пришлось выбегать из зала, чтобы вытереть слезы.

В реальности же ситуация выглядит явно не в интересах Киева. Так, истинного виновника катастрофы МН17 в течение почти трех лет «не может» обнаружить даже специальная международная комиссия. Что касается стремления РФ "заморозить" украинцев, это опровергают многочисленные заявления украинских официальных лиц, гордо измеряющих сроки, в течение которых стране удалось прожить без российского газа при действующем контракте с "Газпромом". В ответ на обвинения Москва может предъявить и многочисленные документы, подтверждающие оказание Украине помощи не только газом для Геническа, но и электроэнергией, углем и мазутом. Лишь небольшая деталь. Когда Украина задыхается от объявленной "патриотами" блокады Донбасса, именно Россия поставляет в страну уголь, обеспечивающий теплом украинцев. В 2016 г. 69% импорта угля обеспечила РФ.

Официальному Киеву, вводящему на своей территории жесткие языковые квоты и не давшего никакого официального статуса крымско-татарскому языку, будет крайне сложно убедить судей в наличии дискриминации крымских татар и украинцев в Крыму, где оба языка имеют статус официальных и где работает около 80 украиноязычных и татарских СМИ.

Стреляли…

Не менее сомнительны аргументы украинской стороны и в отношении нарушения Россией положений конвенции о запрете финансирования терроризма.

Во-первых, данная конвенция вообще не применяется к государствам, и ответственность по ней могут нести лишь физические и юридические лица. Подача в соответствии с ней иска против РФ является свидетельством вопиющего непрофессионализма как украинского Минюста и МИД, так и иностранных юридических представителей Украины.

Во-вторых, согласно статье 3 конвенции, она не применяется, "в случаях, когда преступление совершено в одном государстве, предполагаемый преступник является гражданином этого государства и находится на территории этого государства". Украина первая настаивает на том, что самопровозглашенные республики являются территорией Украины, а жители Донбасса – гражданами Украины. Невольно возникает вопрос: если в качестве ответчика за "терроризм" в ОРДЛО пытаются привлечь РФ, стоит ли это понимать так, что ДНР и ЛНР не являются территорией Украины, а граждане, населяющие Донбасс, иностранцы по отношению к Украине?

В-третьих, ДНР и ЛНР не признаны террористическими организациями ни одной из международных организаций и стран, которые в своих документах называют власти и ополчение самопровозглашенных республик "сепаратистами" и "пророссийскими повстанцами" соответственно. Отказались признать республики террористическими организациями даже украинские суды.

В-четвертых, в таком случае и саму Украину, получившую с начала проведения АТО $1,5 млрд. налогов от предприятий Донбасса и купившую в 2016 г. в ДНР и ЛНР товаров на сумму $ 9 млрд., с тем же успехом можно обвинить в финансировании терроризма.

Между тем, в случае рассмотрения иска по сути, Киев может получить в свой адрес массу весьма неприятных вопросов. В качестве ответа на иск Украины российская сторона уже представила 800 страниц материалов и контраргументов, включающих в себя, в частности, доказательства применения ВСУ запрещенных международными конвенциями фосфорных боеприпасов.

Весомыми аргументами для суда ООН являются и доклады международных правозащитных организаций, включая доклады Управления верховного комиссара ООН по правам человека, в которых зафиксированы, наряду с нарушениями прав человека со стороны ДНР и ЛНР, и многочисленные факты аналогичных действий со стороны ВСУ, СБУ, МВД и "добровольческих" батальонов. Стоит ли игра свеч?

Коня и трепетную лань

Если внимательно ознакомиться с позицией пани Зеркаль, становится очевидным, что она и сама отлично понимает бесперспективность затеянного в суде ООН спора.

Например, как отметила замминистра, ввиду кардинально разных позиций Украины и РФ относительно применения конвенции о запрете финансирования терроризма рассмотрение иска Украины станет "интеллектуальным вызовом" для Международного суда ООН. Различие позиций состоит в том, что Москва настаивает на внутреннем характере украинского конфликта и обращает внимание на то, что Александр Захарченко и Игорь Плотницкий являются подписантами Минских соглашений, а делегации ДНР и ЛНР ведут переговоры с украинскими представителями. Напомним, что Минские соглашения утверждены резолюцией СБ ООН и являются обязательными для исполнения как Донецком и Луганском, так и Киевом, что подтвердил своей подписью и украинский президент.

Следует ли это понимать так, что Петр Порошенко согласился на переговоры с террористами, а страны-гаранты в лице Германии, Франции и РФ, а также СБ ООН утвердили эти переговоры? Так в чем тогда претензии Украины к РФ и почему нет украинского иска о финансировании терроризма Петром Порошенко, Ангелой Меркель, Франсуа Олландом и Совбезом в полном составе?

В свете этого весь "интеллектуальный вызов" МС ООН состоит в том, переступит ли суд через положение конвенции о неподсудности государств.

Именно из опасений того, что суд отклонит иск Украины по терроризму, киевские юристы и соединили в одном документе две конвенции. Споры в суде ООН рассматриваются лишь в случае согласия государств – участников конвенций на урегулирование споров через этот суд. РФ признала прямую юрисдикцию МС лишь по конвенции о запрете расовой дискриминации. Этой лазейкой и попытался воспользоваться Киев, "прицепив" к иску о расовой дискриминации еще и финансирование терроризма в надежде на то, что МС ООН не захочет отклонять иск в целом.

Попутно, объясняя читателям "политику партии", пани Зеркаль проговорилась и о том, что никакой войны с Россией и вторжения российских войск нет. По ее словам, "поданный Киевом иск в МС ООН не касается ни оккупации Крыма Россией, ни российской агрессии в Украине, хотя судебное дело и имеет отношение к последствиям действий российского государства". Оказывается, "Международный суд справедливости в данном случае не имеет полномочий рассматривать эти вопросы".

То, что украинские дипломаты изучают международные документы по принципу "здесь играть, здесь не играть, тут рыбу заворачивали", далеко не новость. Почему-то для рассмотрения территориального спора с Румынией по острову Змеиный полномочий МС ООН хватало, а вот для территориального спора по Крыму они куда-то испарились.

А, может, дело совсем в другом, и вся риторика о "войне с Россией" и "аннексии Крыма" предназначена лишь для оправдания людоедских "реформ" и заработков власти на войне?