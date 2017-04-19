Deutsche Welle: иск Украины против РФ в суд ООН - основные факты

Тимур Громов, РИА Новости Украина

В середине января 2017 года Украина подала в Международный суд ООН в Гааге иск против России, пишет в статье для Deutsche Welle Евгений Тейзе, отмечая, что формально речь идет не о судьбе Крыма или установлении ответственности за конфликт на Донбассе. "В своем иске Киев указывает на нарушение Москвой двух конвенций ООН, к которым присоединились обе страны: Международной конвенции по борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации", — говорится в публикации.

"Украина требует принять решение о временных мерах, чтобы заставить Россию уже сейчас соблюдать эти соглашения. Дело в том, что для принятия окончательного вердикта суду требуется больше времени. Поэтому 19 апреля судьи вынесут лишь промежуточное решение по делу", — продолжает журналист DW.

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"Киев обвиняет Москву в том, что Россия не выполняет международные обязательства по противодействию терроризму. Главный упрек — Москва не принимает меры, чтобы остановить поставки оружия и финансирование боевиков ДНР и ЛНР. Что касается Крыма, то Украина указывает на дискриминацию на полуострове украинцев и крымских татар как представителей национальных меньшинств. Речь, среди прочего, идет о запрете меджлиса крымских татар, арестах активистов и закрытии СМИ", — пишет Евгений Тейзе.

"Цель временных мер, принятия которых требует Киев, — обязать Москву уже сейчас выполнять положения международных конвенций: прекратить финансовую и вооруженную поддержку незаконных вооруженных формирований ДНР и ЛНР и гарантировать, что оказание такой помощи частными лицами с территории Российской Федерации будет невозможным; приложить все усилия для вывода российского оружия с территории Украины и обеспечения "надлежащего контроля на границе Украины и России", чтобы прекратить поставки оружия и денежных средств "незаконным вооруженным формированиям, причастным к актам терроризма в Украине", — говорится в статье.

Аргументы российской стороны

"Дипломаты и юристы, представляющие Россию в Гааге, во время дебатов в начале марта заявили, что никакое оружие с территории РФ в Донбасс не поставляется. А оружие "повстанцы" раздобыли на старых складах советской армии в городе Артемовск (в прошлом году переименован в Бахмут). Этот город находится под контролем украинских правительственных сил, захватить военную базу в 2014 году боевикам не удалось. Вопрос украинской стороны о том, откуда у бойцов ДНР и ЛНР новые образцы российского тяжелого оружия, остался без ответа", — напомнил автор статьи.

"Ключевой юридический аргумент Москвы заключается в другом: поставить под сомнение компетенцию Международного суда ООН в Гааге рассматривать данное дело. Ведь конвенция по противодействию международному терроризму не предусматривает ответственности государств за его возможное финансирование. Суд может лишь проверить, достаточные ли усилия прилагает то или иное государство, чтобы исключить финансирование и вооружение террористов в каждом конкретном случае. Схожая по логике аргументация приводится и в ответ на обвинения в расовой дискриминации в Крыму", — продолжает журналист.

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"Оптимизма украинской стороне придает успех Грузии в 2008 году. Суд тогда принял решение против России с целью прекратить расовую дискриминацию грузин в самопровозглашенных Абхазии и Южной Осетии. Решение было спорным: восемь судей проголосовали "за", семь — "против". Среди тех, кто не поверил заверениям Москвы в том, что Россия "не осуществляет фактический контроль над этими территориями", был француз Ронни Абрахам. По делу "Украина против России" Абрахам является судьей-докладчиком", — говорится в статье.

"В то же время даже в случае принятия решения о временных мерах, оно еще не означает победу Киева в юридическом споре с Москвой. Грузия несколькими годами позже в конце концов проиграла. Международный суд ООН решил, что иск Тбилиси против Москвы — не в его компетенции. Ведь международные конвенции призваны предотвратить расовую дискриминацию или финансирование терроризма не государством, а физическими лицами в конкретных случаях. Именно на это делает сейчас ставку Москва", — пишет Евгений Тейзе.

Какими могут быть последствия решения суда ООН

Какое бы решение ни принял Международный суд ООН о временных мерах или даже в целом по существу иска Украины против России, оно будет иметь, скорее, символическое, а не практическое значение, полагают опрошенные DW эксперты. "Ведь для его имплементации нужны резолюции Совета Безопасности ООН. Россия в Совбезе имеет право вето. Им в свое время воспользовались США", — говорится в публикации.

"В 1986 году по иску Никарагуа против Соединенных Штатов судьи постановили, что военные операции Вашингтона на территории Никарагуа были агрессией и противоречили принципу международного права об отказе от применения силы против других государств. Никаких последствий для США это решение не имело, так как проекты соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН были обречены на провал из-за права вето Вашингтона. Более того, после вынесения решения в пользу Никарагуа, которое предусматривало, в частности, выплату компенсаций, Соединенные Штаты вышли из-под юрисдикции Международного суда ООН. Не исключено, что в случае проигрыша против Украины Москва может взять пример с Вашингтона", — отметил автор статьи.