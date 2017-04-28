Украина - Польша. Война памятников подняла волну в соцсетях

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Добрососедские отношения между Украиной и Польшей опять подвергаются серьезным испытаниям. Активисты и представители польских националистических организаций в среду, 26 апреля, полностью разобрали на кладбище в селе Грушовичи вблизи Перемышля надгробный памятник воинам УПА. В министерстве культуры Польши утверждают, что было законно — монумент установили нелегально.

МИД Украины на разрушение памятника отреагировал весьма быстро: традиционным возмущением. Более существенно воплотил свои претензии к соседям глава украинского института нацпамяти Владимир Вятрович, приостановив процесс легализации польских памятников, находящихся на территории Украины.

Настоящая "война памятников" разразилась и в отечественном сегменте соцсетей: "Это предложение к примирению через принцип "око за око, зуб за зуб"? "У нас больше половины конфликтов с поляками на почве символизма. Логика подсказывает, что убрав символы с обоих сторон можно нормально строить прагматичные отношение. Но это зрада. Я знаю", — пишут в сетях и такое.

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook