Украина-Польша: "война памятников" с непредсказуемыми последствиями

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Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Отношения между Киевом и Варшавой подвергаются новым испытаниям, причины которых коренятся в несовместимости идеологий: если постмайданные власти Украины героизируют УПА, то в Польше — свой взгляд на историю.

Проявляется это по-разному, иной раз — достаточно ярко. Стоит вспомнить о "Марше перемышльских и львовских орлят" в декабре 2016 года, в котором участвовали польские патриотические и националистические организации. Во время марша звучали антиукраинские лозунги, в частности "Смерть украинцам" и "Перемышль, Львов — всегда польские".

Тогда посол Украины в Польше Андрей Дещица заявил, случившееся в Перемышле разжигает национальную рознь, и Киев будет требовать наказать виновных.

"Новый уровень эскалации"

И вот очередной инцидент. Активисты и представители польских националистических организаций разобрали на кладбище в селе Грушовичи вблизи Перемышля надгробный памятник воинам УПА. Местные власти заявили, что памятник ликвидирован в рамках общественной инициативы, поскольку "портил эстетический вид кладбища, был нестабилен, а следовательно опасен для окружающих". Было также сказано, что элементы разобранного памятника могут быть использованы в строительстве.

МИД Украины отреагировал мгновенно. В ведомстве заявили, что Киев возмущен "демонстративными и дерзкими действиями в отношении украинского памятника" и намерен обратиться к польской стороне за разъяснениями.

Обеспокоился и глава украинского института нацпамяти Владимир Вятрович (сам инициировавший разрушение сотен памятников советской эпохи). По его словам, "в отличие от случаев осквернения польских памятников в Украине, в Польше сегодня разрушают открыто, еще и подчеркивая легальность вандализма".

В эфире "5 канала" Вятрович отметил, что случившееся — "это новый уровень эскалации" в польско-украинских отношениях". Он подчеркнул, что демонтаж памятника происходил при участии местной власти и в присутствии полиции, которая "абсолютно не реагировала на то, что демонтируется памятник". Более того, были сделаны заявления, заставляющие предположить, что будут демонтированы и другие памятники.

По мнению директора института нацпамяти, с украинской стороны должна быть достаточно острая реакция, "чтобы остановить это".

Вятрович также напомнил, что в Украине около сотни польских памятников, и институт нацпамяти в настоящее время останавливает процесс их легализации. Соответствующее заявление обнародовано на сайте института.

Отметим, что СМИ сообщают о новом инциденте в Перемышле: около 20 человек напали на процессию, которая шла на местное военное кладбище после панихиды по украинским солдатам.

"Российский след"

Разумеется, некоторые украинские увидели случившемся "козни" России, которая якобы хочет рассорить Украину и Польшу. Такие подозрения высказал, в частности, нардеп от "Радикальной партии" Олег Куприенко.

"Я так думаю, что все равно даже в этом деле есть так называемый российский след… Это делается для того, чтобы столкнуть два народа", — сказал депутат-радикал в эфире канала "112 Украина".

Вспомнив о "перемышльском марше", Куприенко отметил, что "не нужно подогревать эти настроения, потому что это очень болезненная тема".

Участвовавший в беседе нардеп от "Народного фронта" Игорь Лапин вспомнил об инциденте с обстрелом польского консульства и заявил, что, по его мнению, есть "третья сторона"(Россия — ред.), которая будто бы заинтересована в том, чтобы у Киева и Варшавы отношения были напряженные.

"Но еще нужно не забывать, что в Европе сейчас очень популярны вот такие вот заигрывания с националистическими движениями", — отметил депутат. И вернулся к версии "российского следа". По словам Лапина, Россия "при минимальных затратах — там пошептали, там где-то нашептали, там спровоцировали — получает… дивиденды".

"Тема для спекуляций"

В Польше не воспринимают УПА, а в Украине — героизируют. Поэтому (и по ряду других причин) будущее отношений Киева и Варшавы туманно, сказал политолог Кость Бондаренко, комментируя ситуацию для РИА Новости Украина.

"В двух странах разные подходы к историческим событиям, при этом и в Украине и в Польше внимание, можно сказать, сосредоточено больше на прошлом, чем на будущем… Понятно, что эта тема (УПА — Ред.) становится темой политических спекуляций и в Польше, и в Украине", — сказал Бондаренко, добавив, что, если искать виноватых, то ответ ясен: «виноваты политики".

"Надо думать о том, что делать, чтобы наладить диалог. Пока что будущее польско-украинских отношений туманно", — отметил эксперт. По его мнению, причины наблюдаемого охлаждения, возможно, надо искать не только не только в прошлом: Украина, порвав все старые связи, потеряла перспективу стать "мостом" между Россией и Европой — "и, соответственно, перестала быть интересной для Польши".

Напомним, ранее польский Сейм принял резолюцию, в которой Волынскую трагедию признали геноцидом, совершенным украинскими националистами в отношении поляков.

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Польские историки расценивают Волынскую резню как геноцид и этническую чистку и заявляют о гибели, по разным данным, от 100 тысяч до 130 тысяч человек. Украинские исследователи из Украины в свою очередь считают эти события следствием войны Армии Крайовой с УПА, в которой принимало участие и мирное население региона. Свои потери украинская сторона оценивает в 10-20 тысяч человек.