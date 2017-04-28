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    Фотоленты

    "Бандеровцы и их сторонники - вон из Польши". Атака украинской процессии

    Тема:

    Украина - Польша: патриотизм и раздор (120)

    (обновлено: )1561210
    В Польше напали на украинскую процессию
    В Польше напали на украинскую процессию
    В Польше напали на украинскую процессию
    В Польше напали на украинскую процессию
    В Польше напали на украинскую процессию
    В Польше напали на украинскую процессию
    nowiny24.pl
    В Польше напали на украинскую процессию
    nowiny24.pl
    В Польше напали на украинскую процессию
    nowiny24.pl
    В Польше напали на украинскую процессию
    nowiny24.pl
    В Польше напали на украинскую процессию
    nowiny24.pl

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    В польском Перемышле около 20 человек напали на процессию, которая шла на местное военное кладбище после панихиды по украинским солдатам.

    Разрушение памятника УПА на кладбище в польском селе Грушовичи
    portalprzemyski.pl
    Украина - Польша. Разрушение памятника УПА под Перемышлем

    Председатель Объединения Украинцев в Польше Петр Теми был на месте инцидента и сообщил, что среди нападавших были лица в футболках Всепольской молодежи, молодые люди выкрикивали оскорбления в адрес участников процессии.

    Вместе с тем другой очевидец сообщает, что "нападавшими были местные хулиганы, так называемые псевдоболельщики, и лица, которые идентифицируются со средой националистов".

    По информации польской полиции, у правоохранителей не было необходимости применять силу.

    Ранее активисты и представители польских националистических организаций в среду полностью разобрали на кладбище в селе Грушовичи вблизи Перемышля надгробный памятник воинам УПА.

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