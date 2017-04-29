Аваков: Интерпол отказался объявить Яценюка в розыск

КИЕВ, 29 апр — РИА Новости Украина. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что Интерпол принял во внимание обращение МВД Украины и отказал в ходатайстве РФ относительно объявления бывшего премьер-министра Арсения Яценюка в международный розыск с целью его ареста и экстрадиции.

Об этом Аваков написал на своей странице в Facebook.

"С удовлетворением и уважением констатирую, что Интерпол – как адекватная и солидная международная правовая организация – согласно своему протоколу приняла во внимание мое обращение и отказала в нелепом ходатайстве РФ", — написал Аваков.

В пятницу Генпрокуратура РФ сообщила, что материалы для розыска Яценюка направлены в Интерпол. Копия обращения правоохранительных органов России была получена в Киеве. Глава украинского МВД Арсен Аваков написал письмо главе украинского бюро Интерпола, в котором изложил факты, якобы свидетельствующие о политических мотивах дела против Яценюка.