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    Политика

    Яценюк встретился с Обамой

    (обновлено: )10701
    Арсений Яценюк сообщил, что благодарен бывшему президенту США Бараку Обаме за "твердую поддержку - сейчас и в прошлом - Украины, нашей свободы и безопасности".
    Арсений Яценюк. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 16 мая — РИА Новости Украина. Во вторник, 16 мая, экс-премьер, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк встретился с бывшим президентом США Бараком Обамой, написал Яценюк в своем микроблоге в Twitter.

    Встреча Климкина и Трампа ФОТОЖАБЫ
    twitter.com/MaksFuckUkrainu
    "Чизбургер, картошку и большую колу". Встреча Климкина и Трампа в фотожабах

    "Сегодня я встретился с (бывшим — ред.) президентом Обамой. Благодарен за его твердую поддержку — сейчас и в прошлом — Украины, нашей свободы и безопасности", — отметил Яценюк.

    Ранее сообщалось, что Яценюк 15-19 мая посетит США и Канаду. Ожидалось, что он встретится с экс-президентом Бараком Обамой.

    Сообщалось также, что в Вашингтоне Яценюк намерен провести встречи с представителями новой администрации президента США, планировались переговоры с руководящими должностными лицами в Совете национальной безопасности.

    На прошлой неделе президент США Дональд Трамп принял главу МИД Украины Павла Климкина в Белом доме, стороны обсудили дальнейшую поддержку Украины со стороны США. Также министр провел переговоры с вице-президентом Майклом Пенсом, темой встречи стала ситуация в Донбассе. По данным посла Украины в США Валерия Чалого, встреча Климкина с Трампом состоялась по инициативе Киева и свидетельствует о поддержке Украины со стороны США.

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