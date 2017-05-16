Яценюк встретился с Обамой

КИЕВ, 16 мая — РИА Новости Украина. Во вторник, 16 мая, экс-премьер, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк встретился с бывшим президентом США Бараком Обамой, написал Яценюк в своем микроблоге в Twitter.

"Сегодня я встретился с (бывшим — ред.) президентом Обамой. Благодарен за его твердую поддержку — сейчас и в прошлом — Украины, нашей свободы и безопасности", — отметил Яценюк.

Ранее сообщалось, что Яценюк 15-19 мая посетит США и Канаду. Ожидалось, что он встретится с экс-президентом Бараком Обамой.

Сообщалось также, что в Вашингтоне Яценюк намерен провести встречи с представителями новой администрации президента США, планировались переговоры с руководящими должностными лицами в Совете национальной безопасности.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп принял главу МИД Украины Павла Климкина в Белом доме, стороны обсудили дальнейшую поддержку Украины со стороны США. Также министр провел переговоры с вице-президентом Майклом Пенсом, темой встречи стала ситуация в Донбассе. По данным посла Украины в США Валерия Чалого, встреча Климкина с Трампом состоялась по инициативе Киева и свидетельствует о поддержке Украины со стороны США.