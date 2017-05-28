"Укрзализныця": лица причастные к столкновению поездов отстранены от работы

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КИЕВ, 28 мая — РИА Новости Украина. У Каменец-Подольского на железнодорожной станции столкнулись поезд с локомотивом, пострадали шесть человек. Как известно, столкнулись пассажирский поезд №139 сообщением Киев — Каменец — Подольский и грузовой поезд с семнадцатью вагонами щебня. В результате с рельсов сошли оба локомотива, два грузовых и один пассажирский вагоны.

О версиях инцидента рассказал в эфире радиостанции Голос Столицы первый заместитель министра инфраструктуры Украины, председатель наблюдательного совета "Укрзализныци" Евгений Кравцов.

"Сейчас рассматриваются две основные версии инцидента: это грубое нарушение машинистом локомотива правил осуществления маневровой работы во время движения пассажирских поездов — он проехал на красный сигнал. Вторая версия — это ложные инструкции со стороны диспетчера, дежурного по станции, который предоставил неверные инструкции машинисту локомотива. Сейчас проходит внутреннее расследование "Укрзализныци". На сегодняшний день уже отстранены все лица, имевшие непосредственное отношение к этому инциденту на станции, кроме того, отстранен машинист, который отвечает за направления работы", — сообщил Кравцов.