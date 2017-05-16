Три года с момента создания ДНР и ЛНР

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    АТО в Донбассе: обстрел Авдеевки, гибель мирных жителей (372)

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    Закон об особом статусе Донбасса - это основа политического урегулирования в регионе, без согласования механизма его вступления в силу продвижение в остальных вопросах невозможно, заявила представитель ДНР в политической группе, и.о. главы МИД ДНР Наталья Никонорова.
    Третья годовщина ЛДНР
    РИА Новости Украина

    "Пункты 4, 9, 11 и 12 комплекса мер базируются на действии закона "Об особом статусе", без согласования механизма вступления в силу этого закона продвижение в остальных вопросах политического пакета невозможно", — приводит слова Никоноровой пресс-служба МИД ДНР.

    По словам Никоноровой, ДНР работает совместно "с посредниками от РФ и ОБСЕ над принуждением представителей Украины к обсуждению и согласованию этого механизма как компромиссной основы решения политических вопросов".

    Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

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    В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. СНБО 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта.

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